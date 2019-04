Infirmières : l'opposition presse la ministre de dévoiler son plan

Plus tôt cette semaine, la ministre a déclaré que l'abolition des heures supplémentaires obligatoires était son « dossier numéro un ». Or, elle n'a jamais précisé comment elle fera pour réaliser cet engagement électoral d'ici 2022.

À son bureau, on se limite à dire qu'elle travaille avec les présidents d'établissements, étudie les meilleures pratiques et qu'une somme de 200 millions de dollars a été prévue dans le budget pour embaucher du personnel.

Cette somme vaut aussi pour les autres corps d'emploi, pas seulement pour les infirmières. La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) demandait 350 millions.

On entend beaucoup de belles intentions, mais, jusqu'à maintenant, on a vu très peu d'action, et dans le dossier du TSO [temps supplémentaire obligatoire, NDLR], malheureusement, on n'a vu aucune réalisation. Le porte-parole libéral en santé, André Fortin

Il exhorte la ministre à faire preuve d'une plus grande transparence sur la « façon de procéder » et les « démarches » qu'elle a entreprises. Cela fera en sorte de rassurer les infirmières et les patients, dit-il.

Le député Sol Zanetti, porte-parole en matière de santé et de services sociaux de Québec solidaire, réclame quant à lui un échéancier précis ainsi qu'une loi-cadre sur les ratios.

Pour moi, ce n'est certainement pas clair qu'il y a une loi-cadre sur les ratios qui s'en vient. Ce qui est clair, c'est que la ministre est favorable aux ratios, mais à qui ça va s'appliquer? Quelle étendue ça va avoir? [...] On veut un plan, on veut des dates. Le député Sol Zanetti, de Québec solidaire

Même son de cloche du côté du Parti québécois, qui estime que le gouvernement caquiste a eu amplement le temps en six mois de produire un plan détaillé.

Le ministère de la Santé, ce n'est pas un petit ministère. Ils ont les équipes pour être capables de préparer un plan d'action à la demande de la ministre. Le député Sylvain Gaudreault, porte-parole péquiste en matière de santé

Il croit que Mme McCann entretient la confusion lorsqu'elle parle des 200 millions de dollars. « Ce n'est pas parce qu'on ajoute de l'argent que le système de ratios est implanté. Je sens toujours qu'elle entretient le flou là-dessus », a-t-il déclaré.

Outre la loi-cadre, l'abolition des heures supplémentaires obligatoires doit passer par une stratégie gouvernementale de recrutement et de rétention des infirmières, ainsi que par l'ajout de postes à temps plein, disent les libéraux.

La ministre McCann a récemment salué la région de Lanaudière, qui a, par exemple, rehaussé tous ses postes d'infirmières à quatre jours par semaine afin d'éviter le recours aux heures supplémentaires obligatoires la semaine.

Depuis plusieurs mois, les infirmières dénoncent le fait que cette façon de recourir aux heures supplémentaires obligatoires est devenue trop facile pour bien des gestionnaires d'établissements, forçant ainsi des infirmières à faire des quarts de 16 heures.

Le 8 avril dernier, les membres de la FIQ, la grande organisation syndicale qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, ont refusé de faire des heures supplémentaires obligatoires, sauf lors de situations urgentes ou exceptionnelles.

Une motion demandant l'abolition des heures supplémentaires obligatoires a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, jeudi.

Vendredi, la FIQ a demandé au Tribunal administratif du travail d'ordonner aux gestionnaires des établissements de santé de mieux prévoir leurs horaires et leurs effectifs pour éviter de recourir aux heures supplémentaires obligatoires.

Seule la question de la compétence du tribunal à traiter du dossier a été débattue. Aucune décision n'a été rendue à ce sujet.