Le Manitoba renforce son soutien aux nouveaux arrivants

Le Manitoba annonce un financement de 3 millions de dollars dont bénéficieront 17 organismes, afin de renforcer le soutien aux nouveaux arrivants au Manitoba. C'est ce qu'a déclaré, vendredi, le ministre de l'Éducation et de la Formation, Kelvin Goertzen.

« Quand on arrive dans ce grand pays, on ouvre les yeux ici, tout commence dans ce bâtiment pour nous », affirme le réfugié turc Ismail Guliu, en parlant du Manitoba Interfaith Immigration Council (MIIC), un organisme qui aide les immigrants les réfugiés à s’établir dans la province.

Selon lui, l’organisation l'a aidé à loger sa famille et d'être mieux armé pour trouver du travail. « Sans ce type d’aide, on serait perdu », ajoute sa femme, Hulia Guliu.

Nous sommes un pays construit à l'aide des gens qui sont arrivés il y a de nombreuses années, et nous devons continuer à investir là-dedans. Rita Chahal, directrice générale du Manitoba Interfaith Immigration Council

Rita Chahal, la directrice générale du MIIC affirme que le financement aidera son organisation à soutenir les réfugiés dans leurs démarches administratives ou encore à trouver un logement, mais contribuera aussi sur le long terme à la croissance économique de la province.

Cette dernière est en train de conclure des ententes avec 16 autres organismes manitobains et, selon Mme Chahal, la somme exacte que touchera chacun d’entre eux devrait être officiellement déterminée dans peu de temps.

Du côté du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Joel Lemoine, conseiller en finances et en affaires, précise que l'argent pourrait, par exemple, servir à l'organisation des visites exploratoires.

« Il y a des activités comme Destination Canada où on va faire du recrutement. Puis, ces gens vont venir en visite exploratoire au Manitoba. Le financement peut donc aider à organiser les visites, à aller voir des professionnels, des écoles, pour essayer de les encourager à prendre cette décision primaire qui est de s’intégrer ici », précise-t-il.

Il indique, par ailleurs, que de nombreux nouveaux arrivants, notamment en provenance de pays européens, sont hautement qualifiés. « Ce qui est déclencheur pour eux autres, c'est avoir un emploi disponible, alors c'est ça qu'on va chercher à développer avec ce nouveau financement », explique-t-il.

Le gouvernement du Manitoba indique que les fonds sont destinés à des fournisseurs de services dans les plateformes d’établissement et d’intégration à Winnipeg, les plateformes de services ruraux, le soutien aux clients qui sont à haut risque ou qui font face à plusieurs obstacles et l’accès et les partenariats communautaires.

Le ministre Goertzen précise que par ce financement, la province réinvestit les revenus générés par les frais de demande du programme des Candidats du Manitoba.