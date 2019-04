Un nouveau chantier maritime en Gaspésie

C'est le carnet de commandes déjà pas mal rempli que l'entreprise a ouvert ses portes ce vendredi pour l'inauguration officielle du chantier.

La famille Parisé aura investi à terme environ 3 millions de dollars dans ce projet.

C'est des gros risques , reconnaît le copropriétaire Matthew Parisé. Mais, on y va tranquillement. Ça va super bien présentement. On a un bon produit et la demande est là.

Matthew Parisé, copropriétaire de Naval FMP Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

On est une famille de pêcheurs. C'est l'amour des bateaux, l'amour de la pêche. Matthew Parisé, copropriétaire de Conception navale FMP

Notre marque de commerce, c'est qu'on fabrique des bateaux sur mesure, ajoute-t-il. Je veux avoir telle longueur, telle largeur...

Le chantier maritime a commencé en force avec la livraison récente d'un crabier de 22 mètres, le Cap au Vent aux Pêcheries François inc.

L'entreprise travaille présentement sur un homardier en aluminium de 12 mètres de long, d'une valeur de 500 000 $ destiné aux Pêcheries Gilles Chapados.

Le carnet de commandes déjà « pas mal rempli », selon le copropriétaire de l'entreprise, Matthew Parisé. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

La fabrication d'un deuxième navire en aluminium a aussi été entamée lors de l'inauguration, vendredi après-midi. Le Conseil des Innus de Natashquan a commandé ce bateau pour pêcher le crabe, le homard et le hareng.

L'entreprise Conception navale FMB précise par communiqué privilégier l'aluminium, car ce métal permet de faire des bateaux [...] plus durables, plus légers, plus rapides et plus écologiques que les bateaux en acier ou en fibre de verre.

On veut agrandir et livrer le plus de bateaux possible , s'enthousiasme Matthew Parisé.

Le chantier naval embauche 25 employés permanents. Ce nombre pourrait passer à 40 l'an prochain.

Avec les informations de Bruno Lelièvre