L’héritage Notley

Déjà lors de son assermentation, Rachel Notley avait décidé de faire les choses différemment. Sur les marches de l'Assemblée législative, un dimanche après-midi, elle avait prêté serment devant une dizaine de milliers d’Albertains et nommait le premier cabinet paritaire de l’histoire canadienne.

Rachel Notley et David Eggen sont surpris de voir la foule devant l'assemblée législative. Photo : Radio-Canada

Avant elle, ce genre de cérémonie avait habituellement lieu derrière des portes closes et seulement devant sa garde rapprochée.

« Ç’a amené un grand vent de fraîcheur après 40 années conservatrices où on avait l’impression que les conservateurs n'écoutaient plus personne », affirme le politologue.

À l’arrivée au pouvoir des néo-démocrates, les prix du pétrole sont au plus bas, depuis des décennies. L'économie va mal. Rapidement, Rachel Notley met en place son programme ambitieux.

Le gouvernement investit des milliards de dollars dans les infrastructures.

Il refuse de réduire les dépenses des services publics, ne veut pas mettre à pied les travailleurs de la fonction publique ou diminuer leur salaire.

Rachel Notley lors de sa victoire en 2015. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Au contraire, les néo-démocrates investissent massivement en santé et en éducation, ils abandonnent le taux d’imposition unique de 10 % et imposent des plafonds pour les dons politiques. Mais nombreux sont ceux qui accusent, aujourd'hui, Rachel Notley d’avoir dilapidé les finances publiques sans avoir amélioré la situation de la province.

Les salles de classe sont encore surchargées, malgré la construction de nouvelles écoles. L’attente en santé a aussi augmenté dans certains domaines.

Si l’environnement a été le grand oublié de la campagne électorale, le gouvernement a pourtant laissé sa marque en matière environnementale au cours des quatre dernières années.

Après avoir recueilli des conseils d’experts, au début de son mandat, la première ministre lance un Plan de lutte contre les changements climatiques. Elle annonce notamment la fermeture des centrales au charbon d’ici 2030, la création d’une taxe sur le carbone et impose une limite de production de gaz à effet de serre en provenance des sables bitumineux.

« L’environnement faisait, plus ou moins, partie du débat avant 2015, mais c’est maintenant un sujet qui s’est imposé. C’est vraiment son plan qui a permis de faire avancer des dossiers au fédéral, comme le pipeline Trans Mountain », explique Frédéric Boily.

Le gouvernement Notley s’est aussi imposé pour protéger les « citoyens ordinaires. » Que ce soit dans la protection de la communauté LGBT, avec son projet de loi 24, qui rend impossible pour toute école régie par la loi d’avertir les parents quand leurs enfants créent ou se joignent à une alliance gai-hétéro, son projet pilote de garderies suventionnées ou l’augmentation du salaire minimum à 15 $.

Sous Rachel Notley, l’Alberta est passée de province où le salaire minimum était le plus bas au pays à celle qui avait le salaire minimum le plus haut.

« Il y a quatre ans, les Albertains nous ont choisis pour faire un travail. Nous l'avons fait avec intégrité et, aujourd'hui, grâce à cela, l'Alberta se porte mieux. Je suis très fière de votre travail et vous devriez l'être aussi », a déclaré Rachel Notley, lors de son discours de défaite mardi.

Même si les néo-démocrates ont perdu le pouvoir, le politologue ne s’attend pas à ce que les conservateurs gardent la direction de la province pendant des décennies comme c’était le cas avant 2015.

Je pense qu’on a un jeu démocratique plus sain en Alberta. On n’est plus dans les années conservatrices où l’opposition était un parti libéral en lambeaux.

Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta