La Fourche de Winnipeg, vers le zéro déchet

Composter, recycler, employer du plastique réutilisable... La Fourche, un des sites le plus populaires de Winnipeg, veut réduire ses déchets de 60 %.

C’est le site touristique par excellence de la capitale manitobaine et un des lieux de rencontre les plus prisés des Winnipégois avec ses boutiques, ses restaurants, ses marchés et ses activités intérieures comme extérieures.

Mais tous ces commerces utilisent beaucoup de plastique ou d’autres matières qui, si elles se retrouvent dans les poubelles, ajoutent au gaspillage et nuisent à l’environnement.

La Fourche vise donc à diminuer son empreinte environnementale en réduisant de 60 % ses déchets, par des mesures qui favorisent un meilleur recyclage, l’emploi de plastique réutilisable et le recours au compostage.

Les restaurateurs, les employés et le public sont invités à participer aux mesures de la corporation, qui explique qu'elle est, par exemple, en mesure de composter ou de récupérer des produits laitiers, de la viande et d’autres matières que les particuliers ne peuvent composter à la maison.