Les Cataractes de Shawinigan : à l’année prochaine!

Le parcours des Cataractes en séries éliminatoires aura été de courte durée. Ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont accédé au deuxième tour en six matches, en écrasant au passage les Cataractes 8-2, le 1er avril dernier.

Martin Mondou, directeur général des Cataractes de Shawinigan Photo : Radio-Canada

Tout ce qui est arrivé cette année, c’est en partie grâce aux partisans. Ils ont été là pour supporter toute l’année ces jeunes-là. Martin Mondou, directeur général des Cataractes de Shawinigan

Malgré tout, le directeur général de l’équipe, Martin Mondou, a tenu à souligner les bons coups de l’équipe tout au long de la saison.

C’est plate qu’on ait terminé avec une séquence de 15 défaites. À un moment donné, ça devenait difficile. Par exemple, Mavrik Bourque avec ses 25 buts cette année, c’est un accomplissement incroyable, mais on n’avait pas assez de vétérans pour épauler un groupe de jeunes comme ça.

L’organisation ajoute que le fait d’avoir dans ses rangs des joueurs dont la moyenne d’âge était très jeune n’a pas aidé à aller chercher les victoires. On a quand même commencé la saison avec quatre joueurs de 16 ans , explique Martin Mondou.

Daniel Renaud, l’entraîneur-chef de Cataractes de Shawinigan Photo : Radio-Canada

Le directeur général espère que les partisans comprennent la démarche de l’équipe. Les partisans de la Mauricie, c’est des connaisseurs de hockey, c’est des gens qui comprennent un cycle de hockey junior et ça, c’est pas donné à toutes les organisations. À Shawinigan, on est choyés d’avoir des partisans comme ça.

Pour l’amour des amateurs de hockey

Le repêchage en début d’année a, selon Martin Mondou, fait rayonner la ville de Shawinigan.

Je pense qu’on a permis à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dit-il, d’élever les standards de la séance de sélection, avec entre autres le banquet du commissaire qu’on a organisé à Espace Shawinigan.

L’organisation a d'ailleurs souligné que cet événement avait coûté très cher, mais qu’il était important de le faire. Le présenter une fois tous les 10 ou 15 ans, on pense que c’est un événement qui valait la peine d’être présenté chez nous. On voulait que les gens de la Mauricie aient la chance d’avoir ça une fois chez eux.

La Classique hivernale ne sera pas non plus de retour l’an prochain. On a eu une assistance de 10 095 spectateurs, c’est en deçà de ce à quoi on s’attendait , a-t-il ajouté. Les Cataractes comptent maintenant sur la présence de nombreux spectateurs à son événement de boxe pour éponger les déficits.

106 000 personnes ont assisté aux matches des Cataractes de Shawinigan cette saison au Centre Gervais Auto. L’activité de clôture pour les partisans devrait avoir lieu à la fin du mois de mai.