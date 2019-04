Le CIUSSS régional se réjouit de la refonte d’Optilab

Annoncé en 2011 par les libéraux, puis déployé au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2017, Optilab visait la centralisation des examens de biologie médicale dans de grands centres hospitaliers.

Le CIUSSS estime que la refonte va mettre un frein à la centralisation à outrance des analyses. Ses dirigeants sont aussi d’avis que les nouvelles orientations de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, correspondent aux mesures mises en place il y a deux ans dans la région et sur la Côte-Nord, au bénéfice des patients.

Les orientations de départ qu’on avait eues d’Optilab faisaient en sorte que la volonté de centraliser était beaucoup plus présente. Normand Brassard, directeur clinico-adminstratif pour le projet Optiblab au CIUSSS.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord comptent 17 laboratoires, où quelque 300 techniciens procèdent à l’analyse de 8 à 9 millions d’examens par année.

On l’a vu cet hiver. Il y a plusieurs routes qui ont fermé à plusieurs reprises. Nous, il faut être capables de réagir promptement , rappelle Normand Brassard.

Les tests de thyroïde et de fibrose kystique continueront d’être analysés à Chicoutimi, parce qu’un grand volume est requis pour améliorer les procédures.

En revanche, les tests sanguins urgents pour un patient victime d’une défaillance cardiaque à Roberval ou à Baie-Comeau continueront de se faire dans les hôpitaux locaux, où seront installés des équipements à la fine pointe de la technologie.

Selon le CIUSSS, le projet Optilab n’a pas eu d’impact sur les ressources humaines en laboratoire. Actuellement, la principale inquiétude relève de la pénurie anticipée de technologistes médicaux.

Des maires heureux

Les maires de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, qui avaient manifesté beaucoup d’inquiétude au moment de l’annonce du déploiement d’Optilab, accueillent favorablement la décision de Québec de revoir le modèle.

Selon Sabin Côté et Pascal Cloutier, le maintien des emplois et du service est un plus. De surcroît, ils estiment que le meilleur endroit possible pour analyser les examens médicaux et éviter les erreurs demeure au centre hospitalier où sont traités les patients.

D’après le reportage de Gilles Munger