Forte baisse du prix de l'immobilier à Calgary

Calgary connaît la plus forte baisse du prix de l'immobilier depuis 2014 sur les 11 grandes villes canadiennes considéré comme des marchés importants. Les prix des maisons unifamiliales dans la région métropolitaine de la ville ont baissé pour un neuvième mois consécutif en mars.

La raison? Une relance économique qui tarde à venir à Calgary, mais aussi l’augmentation des taux d’emprunt hypothécaire selon Ann-Marie Lurie, économiste en chef au Calgary Real Estate Board (CREB).

L'indice Teranet-Banque Nationale affiche des prix en baisse pour Calgary de 7 % par rapport au moment où le prix était à son plus haut, soit en octobre 2014. Edmonton avec une baisse de 6 % par rapport à septembre 2007, et Toronto avec 4,3 % par rapport à juillet 2017, complètent le classement des plus fortes baisses.

L’indice des prix des maisons Teranet-Banque Nationale suit les prix des maisons sur la base de données collectées auprès de registres fonciers publics, et limitées aux maisons vendues au moins deux fois.

À Calgary, les prix des propriétés ont culminé en octobre 2014. Ils étaient alors 88,4 % plus élevés qu’en juin 2005, année qui est considéré comme celle de référence pour toutes les villes.

Les dernières données du Calgary Real Estate Board indiquent, quant à elles, que le prix de vente médian des maisons individuelles situées dans les limites de la ville s’élève en ce moment à 459 400 dollars.

Malgré la baisse des prix, « les ventes continuent de rester faibles »,explique Ann-Marie Lurie.

Le marché est saturé de logements à vendre, les prix continuent de baisser. Ann-Marie Lurie, économiste en chef au Calgary Real Estate Board

Le nombre total de propriétés vendues a également chuté de 10,9 % par rapport à l’an dernier, ce qui représente environ 2300 maisons vendues depuis le début de 2019.