Accouchement dans une voiture : le CIUSSS s’excuse auprès de la famille

« Vous comprendrez que la première des choses, c’était de leur dire qu’on était sincèrement désolés de ce qui est arrivé, puis aussi leur dire clairement que ç’a ébranlé tout le monde, ç’a ébranlé le personnel, le médecin, ç’a ébranlé l’équipe de direction aussi », affirme en entrevue à Radio-Canada le président-directeur général du CIUSSS, Michel Delamarre.

Angélique Lauzier et son conjoint, Jean-François Dandurand, ont dû s'aventurer sur la route 138 en pleine nuit la semaine dernière en raison d'une découverture en obstétrique à l'Hôpital de La Malbaie.

Plutôt que d'accoucher près de la maison, les parents ont été redirigés vers l'hôpital Saint-François d'Assise, à Québec. L'accouchement n'étant pas jugé imminent, on ne leur a pas proposé de transport en ambulance. Ils devaient donc s'y rendre par leurs propres moyens.

Ce n’est pas le résultat qu’on souhaite. On souhaitait vraiment que ces parents-là puissent se rendre à l’hôpital de façon sécuritaire. Michel Delamarre, PDG, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le gestionnaire dit avoir assuré le couple que tout était fait pour éviter qu’une telle situation se reproduise. Il précise que dès le lendemain de l’incident, le CIUSSS a pris la décision de « sécuriser les prochains transports en ambulance ».

Angélique Lauzier a donné naissance à la petite Aprilia. Heureusement, toute la famille est en bonne santé et a obtenu son congé de l’hôpital samedi.

L’unité d'obstétrique de l’Hôpital de La Malbaie est demeurée fermée du 4 au 9 avril en raison d’une pénurie d’infirmières. Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Analyse approfondie

Michel Delamarre mentionne qu’une analyse approfondie est en cours afin de faire la lumière sur la situation. Il indique que le couple Lauzier-Dandurand a accepté d’y participer.

« On leur a demandé si on pouvait les rencontrer pour nous aider, justement, à établir les faits. On souhaite avoir leur perception de ce qui est arrivé et aussi qu'ils nous proposent des recommandations pour éviter qu’un pareil événement survienne une autre fois », soutient le patron du CIUSSS.

Il mentionne que deux membres de la direction de la qualité des services ont rencontré Angélique Lauzier et Jean-François Dandurand vendredi matin.

Quand on fait une analyse approfondie, on veut avoir la voie de l’usager. Donc, c’est important pour nous que les parents participent. Michel Delamarre, PDG, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale souhaite offrir un dédommagement à la jeune famille pour les inconvénients qu’elle a subis.

« Je sais que ça leur a occasionné quand même certaines dépenses […] On leur a demandé de nous soumettre une demande et on va l’analyser avec beaucoup de sensibilité », insiste Michel Delamarre.

Il ajoute que des mesures de soutien telles que de l’aide psychosociale pourront également être offertes au couple.