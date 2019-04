Une publicité en anglais de la Caisse déçoit les francophones

Depuis mercredi, les commentaires affluent dans les médias sociaux pour dénoncer cette publicité entièrement en anglais à l'entrée de Saint-Boniface.

« Quelle tristesse », « ceci n'est pas acceptable », « très frustrant », peut-on lire dans les messages publiés.

Pour le directeur général de la Caisse groupe financier, Joël Rondeau, les avis de la communauté francophone sont toujours les bienvenus.

Il rappelle néanmoins que la clientèle de la coopérative financière est bilingue. « Ce n’est pas toujours facile, selon les supports, de faire un message bilingue », explique-t-il.

Lorsque vient le temps de concevoir des messages sur le panneau situé à l’entrée de Saint-Boniface sur le boulevard Provencher, il faut selon lui faire un choix.

« C’est difficile de tout mettre sur un panneau routier. Le temps d’attention est assez limité. On a fait [les panneaux] bilingues dans le passé, mais on s’est rendu compte que c’était trop compliqué. Maintenant on les fait unilingues, français et anglais, dans la communauté », ajoute Joël Rondeau.

Le président de l’agence de communication Deschenes Régnier, Guy Régnier, confirme qu’en matière de panneaux, « il faut être très bref avec ce qu’on met. Mettre deux langues, ça prend une créativité incroyable. Ce n’est pas impossible, mais ça dépend de ce qu’on essaie de communiquer ».

« Quand on est sur les médias traditionnels de masse, contrairement aux plateformes numériques, on peut moins facilement viser un public précis », ajoute-t-il.

Pour l’ancien gestionnaire des Caisses, Maurice Therrien, cela ne constitue pas une excuse. « Si j’étais à la direction, à mon sens, il n’y aurait rien de moins que du bilingue. Quand tu es en situation minoritaire, c’est toujours un défi de pouvoir répondre aux besoins », affirme-t-il.

« Quand on a passé la loi des Caisses à la fin des années 1980, c’était clair que c’était des institutions pour desservir principalement les francophones. Il faut s’assurer que l'on conserve ce qu’on a conçu », soutient-il.

Guy Régnier reconnaît qu’un message en anglais sur le boulevard Provencher n’est pas forcément le plus adéquat, dans la mesure où cette partie spécifique de la ville tente d’afficher des messages en français.

Pour autant, il ajoute que « pour réussir au Manitoba, le marché est largement anglophone. Dans [le cas d’un panneau routier] il faut peut-être se dire qu’on veut parler à la grande majorité des gens ».

« [La Caisse est] toujours une coopérative, mais la concurrence les influence. Ils veulent essayer de survivre dans un contexte qui est assez difficile », regrette quelque peu Maurice Therrien.

La Caisse assure pour sa part qu'elle fera attention à l'avenir de ne pas afficher de publicité uniquement en anglais à Saint-Boniface.

Avec des informations de Rémi Authier