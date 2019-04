Litige contre Saguenay : Unibec demande à la Cour suprême d’entendre la cause

Unibec réclame 150 000 $ à la Ville pour des travaux supplémentaires demandés en urgence lors de la construction du centre multiservice de Shipshaw à l'été 2013.

Après avoir eu gain de cause en Cour supérieure en octobre 2016, Unibec a été déboutée par la Cour d'appel en janvier dernier.

Le 11 mars, l’avocat de la compagnie, Me Alain Provencher, a demandé à la Cour suprême d’analyser le dossier. Selon lui, l'enjeu touche de nombreux entrepreneurs à qui l'on demande des ajouts en cours de chantier sans résolution officielle de la municipalité. Cette cause pourrait donc créer un précédent.

On se retrouve avec des entrepreneurs qui font des travaux autorisés par des chargés de projets ou différents intervenants municipaux et qui se font dire que ça presse et qu’ils doivent se dépêcher. Au bout de la ligne, ils se font dire que le contrat n’a pas été valablement modifié et que les autorisations nécessaires n’ont pas été données. Ça peut être très choquant pour les entrepreneurs , résume l’avocat de l’étude, Simard Boivin Lemieux.

Le procureur d’Unibec plaide pour un assouplissement des règles et souhaite que les cas d’exception soient clairement établis par le tribunal.

Centre Georges-Vézina

Le litige l’opposant à Saguenay n’empêche pas Unibec d’obtenir des contrats auprès de la Ville. La compagnie dolmissoise vient tout juste de décrocher le contrat de réfection du système de réfrigération et du remplacement de l’entrée électrique du Centre Georges-Vézina, évalué à 1,8 million de dollars.

D'après les informations de Michel Gaudreau et Mélyssa Gagnon