Hausse de l’achalandage... et des plaintes à la Société de transport de Montréal

L'achalandage du métro a augmenté de 4 % en 2018, annonce la Société de transport de Montréal (STM) dans son rapport annuel rendu public vendredi. Le transporteur note aussi une hausse du nombre de plaintes des utilisateurs de ses services et une stagnation du niveau de satisfaction de la clientèle.

Le nombre total d’entrées dans le métro s’est élevé à 217,4 millions, fait savoir la STM, ce qui a permis de franchir le cap des 10 milliards d’entrées depuis son ouverture en 1966.

Pour la première fois, plus d’un million d’usagers ont franchi les tourniquets certaines journées.

En incluant le service d’autobus, l’achalandage de tout le réseau de la STM est aussi en hausse de quelque 4,9 % par rapport à 2017, avec 450,4 millions de déplacements, sur la base des ventes de titres.

Le nombre de plaintes est également en hausse, note la STM, notamment en raison de la hausse de l’achalandage. La Société a reçu en tout 46 075 plaintes.

C’est surtout le réseau d’autobus qui a connu une hausse du nombre de plaintes, en croissance de 32 %, à cause du « contexte climatique d’un hiver plus rigoureux » et en raison des moyens de pressions de certains groupes d’employés, qui ont causé des retards.

Les problèmes de ponctualité et l’entassement dans les autobus sont montrés du doigt par les clients insatisfaits. La ponctualité a d’ailleurs légèrement baissé, reconnaît la STM, passant de 80,2 % en 2017 à 79,5 % en 2018.

De nouveaux projets, lancés en cours d’année, ont généré un grand nombre de plaintes, note la Société, tel que les horaires en temps réel et la livraison par la poste de la carte étudiante.

La clientèle a accordé une note de satisfaction moyenne de 64,4 % à la STM. Ce pourcentage est plus élevé dans le métro, où la note de satisfaction s’élève à 76 %. Les usagers se plaignent notamment de l’entassement en heure de pointe.

Les quelque 5600 minutes d’interruption du service liées au comportement des usagers auraient pu être évitées en grande majorité, indique la STM, qui a déployé du personnel supplémentaire sur les quais en heure de pointe en plus de lancer une campagne de sensibilisation avec la « voix du métro », Michèle Deslauriers.

Le métro est Azur

La ligne orange est dorénavant entièrement desservie par les nouveaux trains Azur, fait remarquer la STM, qui a reçu 18 trains supplémentaires au cours de l’année, dont le 52e et dernier train de la commande initiale.

La commande de 17 trains supplémentaires permettra de bonifier le service sur la ligne verte dès le printemps 2020.

Les voitures MR-63, qui roulaient depuis l’ouverture du métro il y a 52 ans, ont fait leur tout dernier tour de piste en juin, avec une « tournée d’adieu » sur les quatre lignes. La voiture inaugurale a été rafraîchie et transférée au musée ferroviaire de Saint-Constant.

La STM dispose d’un budget annuel de 1,5 milliard de dollars pour les opérations et de près d’un milliard pour les investissements.