Les francophones de Prince George se réjouissent du financement pour les services en français

Elle bénéficiera d'une partie encore à préciser des 12,6 millions de dollars accordés par le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Ce projet pilote, instauré par Ottawa dans le budget 2018, vise à améliorer la rétention et l'intégration d'immigrants francophones en dehors du Québec.

Cette initiative a vu le jour l’an dernier, dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles. Elle vise à faire monter le pourcentage d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec jusqu'à 4,4 % d'ici 2023. Ce pourcentage correspond à peu près au poids démographique des Canadiens de langue maternelle française en dehors du Québec.

« Prince George deviendra encore plus accueillante pour les immigrants d’expression française, qui se sentiront les bienvenus et auront davantage d’occasions de s’intégrer à la société canadienne », affirme le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen.

En lançant cette stratégie dans la ville britanno-colombienne, le ministre dit s’engager à « accroître la proportion d’immigrants d’expression française en milieu minoritaire ».

La coordonnatrice du Réseau d'immigration francophone de la Colombie-Britannique, qui relève de la Fédération des francophones provinciale, Emmanuelle Archer, dit que cette initiative est « extrêmement positive ». Cette annonce va permettre à la Fédération des francophones d’avancer sur trois objectifs clés :

Cela va accroître l’immigration francophone au Canada en général et en Colombie-Britannique, mettre l’accent sur l’intégration des nouveaux arrivants d’expression française et renforcer la communauté francophone de Prince George. Emmanuelle Archer, coordonnatrice du Réseau d'immigration francophone de la Colombie-Britannique

Mme Archer précise que la population immigrante qui vit à Prince George constitue environ 10 % de la communauté francophone.

Même son de cloche pour le Cercle des Canadiens Français de Prince George qui travaille depuis plusieurs années à mettre en place le plus de service possible pour les francophones de la ville. Sa directrice générale, Martine Bélanger, confie que Prince George a « certaines lacunes concernant l’immigration francophone ».

L’une des plus grandes lacunes […] c’est de vraiment être capable d’avoir accès à une multitude de services en français, que ce soit au niveau de l’emploi, de l'éducation ou de l’apprentissage. Martine Bélanger, directrice générale du Cercle des Canadiens Français de Prince George

Pour le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), Jean Johnson, l’initiative des communautés francophones accueillantes « est un autre outil » pour permettre à chaque francophone de trouver « sa place » et de se sentir « chez lui ou chez elle, peu importe son origine ou sa langue maternelle ».