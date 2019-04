La ville de Prince George choisie comme communauté francophone accueillante

Elle bénéficiera d'une partie encore à préciser des 12,6 millions de dollars accordés par le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Ce projet pilote, instauré par Ottawa dans le budget 2018, vise à améliorer la rétention et l'intégration d'immigrants francophones en dehors du Québec.

Cette initiative a vu le jour l’an dernier, dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles. Elle vise à faire monter le pourcentage d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec jusqu'à 4,4 % d'ici 2023. Ce pourcentage correspond à peu près au poids démographique des Canadiens de langue maternelle française en dehors du Québec.

« Prince George deviendra encore plus accueillante pour les immigrants d’expression française, qui se sentiront les bienvenus et auront davantage d’occasions de s’intégrer à la société canadienne », affirme le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen.

En lançant cette stratégie dans la ville britanno-colombienne, le ministre dit s’engager à « accroître la proportion d’immigrants d’expression française en milieu minoritaire ».

Pour le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), Jean Johnson, l’initiative des communautés francophones accueillantes « est un autre outil » pour permettre à chaque francophone de trouver « sa place » et de se sentir « chez lui ou chez elle, peu importe son origine ou sa langue maternelle ».