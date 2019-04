Bras de fer budgétaire entre Doug Ford et les libéraux de Justin Trudeau

Plusieurs députés fédéraux qui représentent des circonscriptions ontariennes ont dénoncé publiquement, vendredi, les coupes prévues par les conservateurs à Queen's Park. Ils mettent en garde les électeurs à propos des compressions similaires qui pourraient les attendre si Andrew Scheer prend le pouvoir à Ottawa.

Pendant que le ministre des Finances de l'Ontario, Vic Fedeli, était en tournée promotionnelle pour mousser son premier budget, des ministres du cabinet Trudeau le fustigeaient pour avoir emprunté le chemin de l'austérité avec des coupes « irréfléchies et sans vision ».

Nous sommes préoccupés de la direction que prend Doug Ford et son gouvernement pour le futur de l'Ontario a indiqué la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Patty Hajdu, devant les médias à Ottawa. Une heure plus tard, la ministre des Affaires autochtones, Carolyn Bennett, en rajoutait lors d'un événement à Toronto. C'est un manque de considération pour les Ontariens et ce dont ils ont réellement besoin , a lancé la ministre.

Carolyn Bennette s'est dite déçue des compressions imposées au ministère provincial des Affaires autochtones, dont le budget a été amputé de moitié.

Devant ces attaques, le ministre Fedeli a répondu que les libéraux cherchaient probablement à détourner l'attention de leurs problèmes, comme l'affaire SNC-Lavalin.

Jeudi, lors du huis clos précédent le dépôt de son budget, le ministre Fedeli n'avait pas voulu commenter la stratégie de Justin Trudeau d'attaquer les gouvernements conservateurs au provincial, en prévision de l'élection fédérale.

Le ministre s'était contenté de dire que les libéraux avaient mis des bâtons dans les roues de l'Ontario avec l'imposition d'une taxe sur le carbone, qui représente une menace claire et bien présente contre sa province .

Même famille politique, mêmes coupes à venir

Le député libéral Francis Drouin Photo : Radio-Canada

Au-delà de la charge menée à l'endroit du gouvernement Ford, les libéraux de Justin Trudeau ont voulu lancer un avertissement aux Canadiens. Ils affirment que des compressions similaires à celles contenues dans le budget ontarien sont à prévoir sur la scène fédérale si le conservateur Andrew Scheer remporte les prochaines élections.

Les Canadiens savent qu'ils peuvent s'attendre à d'autres mesures du même genre si Andrew Scheer obtenait ce qu'il souhaite [...] Andrew Scheer et Doug Ford chantent la même cassette et parlent même langage , prévient le député libéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin.

On dénonce aussi chez les libéraux les nombreuses mesures que contient le budget à propos de la vente d'alcool. Des mesures qui, dit-on, n'aident en rien les plus vulnérables. D'ailleurs, la ministre Hajdu assure qu'un meilleur accès à la bière ne fait pas partie des priorités des électeurs de sa circonscription ontarienne de Thunder Bay— Supérieur-Nord. Personne ne lui en a jamais fait la demande lors de ses tournées de porte-à-porte.