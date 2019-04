Le Zoo de Granby obtient de l’argent pour sauver les martinets ramoneurs

Le Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril et le Fonds autochtone pour les espèces en péril du Gouvernement du Canada attribuent une aide financière de 35 000 $ au Zoo de Granby pour mener son projet de recherche sur les lieux de nidification naturels des martinets ramoneurs.

Cette espèce d’oiseau est reconnue pour établir son nid dans les cheminées des maisons. Auparavant, ils nichaient dans des arbres creux, de gros calibre, qui sont beaucoup plus rares maintenant sur le territoire québécois avec les activités de foresterie , explique Patrick Paré, biologiste et directeur de la conservation et de la recherche au Zoo de Granby.

L’objectif du zoo est donc de trouver où se situent les sites de nidification des martinets ramoneurs dans la nature. Depuis un an déjà, le Zoo mène un projet dans la région du Lac-Édouard, en Haute-Mauricie. Là-bas, chaque printemps, le Sanatorium Historique héberge une centaine de martinets dans une immense cheminée de près de 30 mètres.

Les biologistes captureront donc une quarantaine d’oiseaux, auxquels ils apposeront un émetteur, avant de les relâcher. Ces émetteurs, jumelés à des antennes, permettront de découvrir les endroits où les oiseaux font leur nid.

Connaître la migration des martinets ramoneurs vers l’Amérique du Sud, principalement vers l’Équateur et le Pérou, est aussi un objectif de ce projet qui s’échelonnera sur deux étés.

Au cours des 50 dernières années, c’est arrivé juste à cinq reprises qu'on ait trouvé des martinets qui nichaient dans la nature, donc dans les arbres. [...] L’objectif ultime c’est de protéger ces lieux-là. Patrick Paré, biologiste et directeur de la conservation et de la recherche au Zoo de Granby

En ce moment, la population de martinets ramoneurs est évaluée à 2500 spécimens sur le territoire du Québec.

Une fois plus d’informations colligées par le zoo autant que par leurs partenaires au Québec, aux États-Unis et en Amérique du Sud, un plan d’action pourra être mis en place pour préserver les lieux de nidification naturels.