La centrale hydroélectrique Romaine-1, nouvelle attraction touristique en Minganie

Il y aura deux visites de 2 h 30 par jour, chaque fois menées par deux étudiants qu'on souhaite être de la Minganie , assure la porte-parole d’Hydro-Québec, Sandra Chiasson.

Les touristes seront accueillis au Portail Pélagie Cormier de Havre-Saint-Pierre. Une exposition permanente y sera installée intitulée « Notre patrimoine, notre milieu : une richesse à préserver ».

Ça permet de démontrer tout le savoir et l'expertise d'Hydro-Québec et des Québécois , vante la porte-parole d’Hydro-Québec.

Le type de barrages qu'on a ici est différent des autres , ajoute le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc. Des 14 sites touristiques d'Hydro-Québec, la Côte-Nord en compte désormais trois, soit Manic-2, Manic-5, et maintenant Romaine-1.

Mario Leblanc note que les croisiéristes aussi pourront visiter la centrale. Selon lui, tout indique que le nombre de touristes devrait encore augmenter cet été.

Le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc. Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Déjà l'année passée, on avait remarqué l'augmentation de la durée de séjour de façon assez importante sur le territoire. Ça, ça veut dire que les gens se rendent de plus en plus à l'est. Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Côte-Nord

Grâce à cette nouvelle attraction, Sandra Chiasson croit que les touristes pourront prendre une nuitée de plus dans la région. Par exemple, si on annonce du mauvais temps une journée, les gens vont pouvoir prendre la décision de visiter la centrale , suggère-t-elle.

Plus la Minganie va se développer touristiquement, et c'est une priorité pour la MRC, plus l'ensemble de la région va en bénéficier , de conclure Mario Leblanc.

La centrale Romaine-1 produit de l'électricité depuis 2015. La mise en service de Romaine-4, la dernière centrale du complexe, se fera en 2021, un an plus tard que prévu.