Sport électronique : un tournoi de Super Smash Bros à Val-d’Or

Les 10 et 11 mai prochain aura lieu le premier tournoi de sport électronique de grande ampleur en Abitibi-Témiscamingue. Il se tiendra au Centre Air Creebec de Val-d'Or.

La compétition invite des participants de toute la province et diffusera les joutes en direct sur la plateforme Twitch. Le tournoi mettra en vedette le jeu Super Smash Bros. L’évènement est organisé par la boutique de jeux vidéo La Zone de Val-d’Or.

Le diffuseur et partenaire Twitch sous le pseudonyme Sonoffodin, Samuel Gignac, explique qu’il est important de créer un évènement pour les joueurs de la région. Donc d’essayer d’en créer un en région éloignée, de faire se rendre compte aux gens que ce n’est pas parce qu’on est en région éloignée qu’on ne peut pas participer à ce genre de tournoi-là. On souhaite faire vivre une expérience qui est positive au joueur, peu importe qu’il soit de niveau plus semi-professionnel, professionnel ou même tout simplement pour venir s’amuser au niveau amateur , précise-t-il.

Le tournoi est séparé en deux volets, soit individuel et en équipe. Les parties se dérouleront sur la console Nintendo Switch et M. Gignac propose d’apporter sa propre manette.

Il y a un prix assuré de 1000 $ pour le premier, des prix monétaires pour le top huit, donc ceux qui vont avoir gagné. Il y a également des prix de participation qui vont être remis aux participants au courant de la journée , énumère Samuel Gignac.

Une centaine de places sont disponibles pour le tournoi et la date limite est la journée des compétitions, mais les organisateurs suggèrent de s'inscrire préalablement sur la page de l’évènement Facebook ou à la boutique La Zone. Le coût de l’inscription est de 30 $ par personne.

- Avec les informations de Camille Lalancette