Le hockey: son seul passe-temps à 89 ans !

À 89 ans, Marcelle Marcoux, de Saint-Norbert est une mordue de hockey. Même si elle n'a jamais assisté à une partie des Jets de WInnipeb, elle les suit religieusement à la télévision. Née dans un village rural du Manitoba, elle a toujours vécu entourée de hockeyeurs et aujourd'hui encore, le hockey est ce qui garde un lien fort entre elle et ses fils.

« Il y a du hockey et je me trouve toujours un club. Je m’en choisis un », avoue-t-elle en riant. « Il n’y a personne qui appel en ce temps parce qu’ils savent que je suis assis et que quand il y a un but, moi je cri, les deux bras en l’air ! »

Et quand on lui demande d’où lui vient cet amour du hockey, Marcelle nous transporte dans le Manitoba rural de son enfance, à Letellier, une communauté située à environ 100 km au sud de Winnipeg.

« Quand on avait le vieux rond à patiner, nous autres les filles on aimait patiner », explique-t telle.

Elle se souvient d’un résident qui une fois qu’elles avaient terminé de dégager la neige accumulée sur la patinoire, les invitait à jouer au hockey.

Aussi loin qu’elle se souvient Marcelle a toujours adoré le patinage et le hockey.

« Je traversais la ville à chaque fois qu’il y avait un match à la patinoire », raconte-t-elle.

Elle se rappelle également avoir suivi ses frères lors des déplacements de leur équipe, parfois même jusqu’au Minnesota voisin.

Depuis les années ont passé, Marcelle est plusieurs fois grand-mère et ses propres fils sont eux mordus de hockey, au moins autant qu’elle.

Marcelle explique en revanche ne pas parler de sa passion avec les gens de son âge.

Elle avoue ne jamais avoir connu le grand frisson d’une vague blanche à la place MTS pour aller encourager les Jets de Winnipeg dont elle oublie le nom des joueurs. Et puis les matchs ont lieu trop tard selon elle.

Elle a pourtant son avis sur les performances de l’équipe et admet avoir un faible pour le gardien, Connor Hellebuyck.

Elle a également un message pour les joueurs.

Elle aimerait voir plus d’entraide sur la glace et plus de passes entre eux.

Écouter l'entrevue de Marcelle Marcoux au micro de Louis-Philippe Leblanc pour le 6/9