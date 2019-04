La Cour pénale internationale n'ouvrira pas d'enquête sur l'Afghanistan

La Chambre préliminaire II de la CPI estime en effet qu'« une enquête sur la situation en Afghanistan à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice », précise le tribunal international dans un communiqué.

Nous nous félicitons de cette décision et réitérons notre position selon laquelle les États-Unis imposent aux citoyens américains les normes juridiques et éthiques les plus strictes.

Le président des États-Unis, Donald Trump