Deux centres de loisirs pour aînés sur le point de fermer à Moose Jaw

Le Centre Cosmo pour aînés et l'Association des aînés de la région de Moose Jaw en Saskatchewan pourraient bientôt fermer leurs portes s'ils ne trouvent pas de financement pour faire fonctionner leurs locaux.

Selon Elaine Parsons, une membre du conseil d’administration du Centre Cosmo, la fermeture pourrait avoir lieu vers la fin de cette année ou début 2020. « Ce serait épouvantable. Nos aînés n’auraient plus un endroit pour socialiser, pour faire de l’exercice, ou tout simplement pour avoir de la compagnie », déplore-t-elle.

Les deux organismes tiendront une rencontre publique le 28 avril au Centre Cosmo pour présenter leur situation et collecter des fonds.

Les financements gouvernementaux pour ces organismes ont été supprimés en 1993. Ils survivent depuis grâce à des frais d’usagers, des dons, et par la sous-location d’une partie des locaux.

L’Association des aînés de la région de Moose Jaw accuse un déficit qui oscille entre 40 000 et 50 000 $ en moyenne par année.

Selon Elaine Parsons, le Centre Cosmo a longtemps puisé dans ses réserves pour fonctionner. Il ne reste désormais plus rien.

Elle indique que les revenus annuels du centre atteignent environ 300 000 $ et qu'elle a sollicité l'appui des associations locales pour trouver une solution.

Je réalise qu’une grande partie de leur financement va aux jeunes. C’est bien de soutenir les jeunes, mais nous, on nous a oubliés. Elaine Parsons, Centre Cosmo

Un autre membre du conseil d’administration du Centre Cosmo, Robert Cobbe, espère que la rencontre publique poussera des gens à porter la question au conseil municipal.

Il indique que la fermeture de ses organismes serait bouleversante pour la communauté : « Une façon d’avoir une bonne santé mentale, c’est de rester actif, d’interagir avec les autres. Mais beaucoup de nos membres ne pourront plus faire ces choses. »

D'après M. Cobbe, son organisme a déjà rempli des demandes de financement, mais ces dons sont généralement réservés au financement d’activités.

« La plus grande part de nos dépenses se sont les salaires et les factures pour les services publics. On ne peut pas trouver du financement pour ces dépenses », remarque-t-il.

Avec les informations de Emily Pasiuk, de CBC