Fermeture de l’unique agence d’adoption de l’île de Vancouver

La directrice de l’organisme à but non lucratif, Jane Cowell, note un changement culturel vis-à-vis de l’adoption, au Canada comme dans le monde. La pression sociale est par exemple moins lourde sur les adolescentes qui tombent enceintes.

L’adoption internationale est aussi de plus en plus difficile, estime Jane Cowell. Beaucoup de pays préfèrent confier les orphelins à leurs citoyens plutôt qu’à des familles étrangères. Les procédures d’adoption entre pays sont aussi de plus en plus lourdes, constate-t-elle.

L’an dernier, cinq familles canadiennes qui étaient en cours d’adoption d’enfants japonais avaient vu leur procédure suspendue pendant plusieurs semaines, le temps que le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté du Canada règle une question juridique avec le Japon.

Les familles avaient finalement pu ramener les enfants au Canada, mais pour Jane Cowell, c’est ce qui arrive avec certaines adoptions internationales.

Les dossiers d’adoption traités par Choices seront transférés à une des deux autres agences d’adoption encore en activité en Colombie-Britannique ou au ministère de l’Enfance et du Développement familial.

Avec les informations d’All Points West, CBC.