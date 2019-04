L’Université de Saint-Boniface estime ne pas avoir à s’excuser pour les pensionnats autochtones

L'Université de Saint-Boniface, à la différence de l'Université de Winnipeg et l'Université du Manitoba, n'a pas présenté d'excuses aux victimes des pensionnats autochtones, malgré une demande formulée il y a trois ans par Sophie Moquin qui était alors présidente de l'Association des étudiants métis. Alors que le documentaire Sous la coupole fait ressurgir la question, la direction de l'établissement estime qu'elle ne connaît pas la même réalité que ses homologues.

Le recteur de l’Université de Saint-Boniface, Gabor Csepregi, rappelle que la direction de l’établissement soutient le travail de réconciliation.

« L’Université de Saint-Boniface a signé un document il y a deux ans qui veut que l’Université participe activement aux efforts de réconciliation. Nous faisons de notre mieux pour dépasser le passé et nous rapprocher des communautés autochtones et métisses. Dans plusieurs cours, l’histoire est abordée d’un œil critique », explique-t-il.

Pour autant, il estime que la responsabilité de l’Université dans les pensionnats autochtones n’est pas établie.

« La question de possibles excuses a été étudiée à fond par le conseil d'administration. On a fait un certain nombre de consultations et le conseil d'administration a jugé qu’une excuse n’est pas appropriée », précise Gabor Csepregi.

Il ajoute que « ce qui est ressorti des consultations, c’est que la communauté francophone avait une relation différente par rapport aux Autochtones [que les autres universités qui formaient directement des professeurs]. »

« Le Collège de Saint-Boniface n’est pas semblable à une communauté religieuse. La formation religieuse n'était pas une priorité. On ne peut pas considérer l'organisation responsable pour les actes que les personnes dans les pensionnats ont pu commettre », explique-t-il.

Selon le recteur de l’Université de Saint-Boniface, l'établissement n’est pas tenu de suivre ses homologues.

« Je ne serai pas en faveur d’imiter automatiquement les autres universités », affirme Gabor Csepregi.

Une responsabilité partagée

La professeure en études autochtones de l’Université de Winnipeg, Lorena Fontaine, « pense que l’Université de Saint-Boniface pourrait être surprise si on commençait à fouiller dans notre histoire et dans la destruction de nos langues. »

« L’histoire, la culture et les langues autochtones ont été effacées des programmes d'études pendant très longtemps, et les étudiants autochtones [à l’université] ont appris plutôt à avoir honte d’eux-mêmes, de leur identité et de leur histoire », explique-t-elle.

La professeure en études autochtones de l’Université de Winnipeg, Lorena Fontaine, pense que toutes les universités ont joué un rôle dans l'effacement des cultures autochtones. Photo : Radio-Canada

Le professeur en études autochtones de l’Université du Manitoba, Niigaan Sinclair, indique que la société canadienne, dans sa globalité, a une responsabilité envers l’histoire autochtone.

Selon lui, tous les citoyens et les institutions profitent d’une société bâtie sur une histoire commune.

« Vous n’êtes peut-être pas à l’origine de la Loi sur les Indiens, mais vous êtes directement impacté par son existence. Il ne s’agit pas de parler du passé, mais plutôt de la façon qu'on peut aller de l’avant. L’excuse est la première étape pour avancer ensemble », explique-t-il.

Responsabilité en tant qu’établissement d'enseignement

Niigaan Sinclair ajoute que « les francophones ont eu un rôle très important dans leur relation avec les Métis et les Anishinabe. Les francophones sont un des peuples fondateurs de ce pays. À mon sens, l’Université de Saint-Boniface a un rôle très important dans la réconciliation et pourrait jouer un rôle de modèle à ce niveau. »

M. Sinclair estime qu’il s’agit surtout de reconnaître un devoir d’éducation des cultures autochtones qui n’a pas été fait par le passé.

« C’est important que les établissements reconnaissent leur rôle dans les injustices historiques. Nos excuses [à l'Université du Manitoba] étaient pour avoir envoyé des éducateurs jeunes et peu formés enseigner auprès des Autochtones. Ils n’étaient pas prêts pour ça », explique-t-il.

Lorena Fontaine indique que « tout établissement postsecondaire a un rôle à jouer dans la réconciliation, qu’il ait participé activement aux pensionnats ou non. Les établissements postsecondaires ont également un rôle à jouer en permettant aux étudiants de mieux comprendre l’histoire et les enjeux autochtones. »

Néanmoins, « présenter des excuses, c’est plutôt symbolique. Ce sont les gestes qu'on fait à la suite des excuses qui sont vraiment essentiels », conclut-elle.

Avec des informations de Rémi Authier