Violence sexuelle : OUTSaskatoon reçoit 1,1 million du fédéral

Le député libéral Randy Boissonnault a mentionné en point de presse vendredi à Saskatoon qu'il salue cet engagement ayant pour but de venir en aide aux victimes de violence sexuelle.

« Aucun de nous ne sera réellement à l’abri de la violence et de la discrimination tant que ces problèmes n’auront pas été complètement éliminés et que nous en ayons tous été libérés », a affirmé celui qui est également le conseiller spécial auprès du premier ministre Justin Trudeau sur les enjeux relatifs à la communauté LGBTQ2.

Le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres versera près de 550 000 $ sur cinq ans pour soutenir un projet sur les soins transformateurs pour les personnes issues de la diversité sexuelle ayant survécu à la violence fondée sur le sexe.

« Le projet vise à élaborer et mettre à l’essai un modèle de prestation de services féministes intersectionnels qui luttent contre l’oppression et tiennent compte des traumatismes subis par les adultes et les jeunes », selon le gouvernement fédéral.

Puis, OUTSaskatoon recevra 560 000 $ sur cinq ans de la part de l’Agence de la santé publique du Canada pour un second projet visant à « comprendre la violence fondée sur le sexe contre les personnes de la diversité sexuelle ».

Un moyen utilisé pour y parvenir sera d’améliorer la qualité des soins ainsi que d’encadrer les éducateurs et les prestataires de services sociaux et de santé « sur la façon de reconnaître et de prévenir la violence fondée sur le sexe et d’y réagir en toute sécurité lorsqu’elle touche les personnes de la diversité sexuelle, quel que soit leur âge ou leur milieu de vie ».

L'organisme OUTSaskatoon a vu le jour en 1991 dans un désir de s'attaquer aux enjeux sociaux, émotifs et relatifs à la santé des membres de la communauté gaie et lesbienne de la ville.