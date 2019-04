Le CISSS-AT confirme la réouverture de l'unité d'obstétrique de La Sarre le 14 avril

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a confirmé que le service de natalité en Abitibi-Ouest pourra de nouveau accueillir les futurs parents.

Cette unité est fermée depuis le 21 février en raison d'un manque de personnel infirmier. Après de nombreuses pressions, des rencontres publiques et l'intervention du ministère de la Santé, des infirmières d'autres régions viennent en renfort pour permettre au CISSS-AT de reprendre le service dans ce département.

Le directeur adjoint du programme jeunesse du CISSS, Mario Racette, a confirmé à l'émission Région zéro 8 que des ententes ont été prises jusqu'à l'automne avec certaines infirmières.

Il y en a avec qui nous avons pris des engagements jusqu'au 1er septembre. Il faut comprendre que de bénéficier de ce soutien-là est une mesure temporaire. Notre objectif est de devenir autonome le plus rapidement possible , dit-il.

Le CISSS-AT a élaboré un calendrier de travail jusqu'au 23 juin, ce qui signifie que le service est assuré jusque là. Mario Racette demeure néanmoins optimiste de maintenir le service malgré la période estivale.