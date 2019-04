Tempête du 15 mars : 8,4 M$ de dommages dans les Maritimes

Le BACBureau d'assurance du Canada a publié jeudi un communiqué dans lequel il fait état de 124 millions de dollars de dommages assurés dans quatre provinces de l'Est canadien.

Du 14 au 16 mars, les éléments s'étaient déchaînés sous plusieurs formes, avec des changements de température importants et un déversement d'eau considérable. Les pluies abondantes et des températures douces qui ont accéléré la fonte des neiges ont provoqué des dégâts d'eau et des inondations à plusieurs endroits.

Quatre provinces touchées

Selon les données de Catastrophe Indices and Quantification (CatIQ) publiées par le BACBureau d'assurance du Canada , les dommages assurés ont totalisé 63 millions de dollars au Québec, 53 millions en Ontario, 1,8 million au Nouveau-Brunswick et 6,6 millions en Nouvelle-Écosse.

La tempête a frappé le nord-ouest de l'Ontario et s'est étendue vers l'est, traversant l'Ontario et le sud du Québec le 14 mars.

Le 15 mars, la tempête a apporté de la pluie dans le sud et le centre du Nouveau-Brunswick, puis dans l'ouest et le nord de la Nouvelle-Écosse. La pluie s'est transformée en bruine en soirée et a duré jusqu'au milieu de la matinée du 16 mars. L'aéroport d'Halifax a signalé des rafales de 80 km/h. En Nouvelle-Écosse, les fortes pluies ont atteint de 15 à 60 mm dans diverses parties de la province.

Le BACBureau d'assurance du Canada rappelle au passage que les assureurs ne sont pas les seuls à payer la facture des dommages causés par les intempéries. Pour chaque dollar que les assureurs versent en réclamation d'assurance habitation et entreprise, on estime que le gouvernement verse 3 $ pour remettre en état les infrastructures publiques endommagées par les conditions météorologiques extrêmes.

Les indemnités versées par les assureurs, elles, se traduisent nécessairement par une augmentation des primes des assurés.