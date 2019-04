Un parc municipal pourrait voir le jour à Havre-aux-Maisons

L'agora se trouverait tout juste à côté du terrain de soccer et du parc intergénérationnel. Les trois endroits regroupés formeraient le parc municipal.

L'aréna de Havre-aux-Maisons Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On pourrait pratiquer les loisirs et le culturel, c'est-à-dire deck hockey [hockey de terrain], tennis. en conservant la dalle de béton, et puis en soirée, du multimédia avec écran où on pourrait avoir de la musique et histoire des Îles. Donc, ça germe un peu dans plusieurs cerveaux , lance Benoit Arseneau.

Le conseiller municipal de Havre-aux-Maisons a lancé l'idée lors d'une rencontre citoyenne le 11 mars dernier. Les 100 personnes réunies ont réagi favorablement à l'idée.

Ça serait intéressant d'avoir ces trois équipements-là qui demeureraient municipa[ux] au centre du village de Havre-aux-Maisons , explique-t-il.

Des terrains de volley-ball se retrouveront cet été dans le parc intergénérationnel tout juste devant l'aréna de Havre-aux-Maisons. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Il s'agit du seul projet sur la table du conseil municipal concernant l'aréna de Havre-aux-Maisons présentement. Les résidents sont toujours invités à proposer d'autres idées avant que le conseil ne rende une décision dans le dossier.

Les arénas de Havre-aux-Maisons, de Fatima et de Cap-aux-Meules

L'avenir des arénas de Havre-aux-Maisons et de Fatima est incertain depuis l'annonce du nouveau centre multisports des Îles-de-la-Madeleine, dont l'ouverture est prévue à l'automne.

Les comités de loisirs de ces secteurs, qui devaient trouver un projet avant l'été pour réutiliser les bâtiments, ont signifié à la Municipalité qu'ils ne souhaitaient pas aller de l'avant.

Le Colisée Albin Aucoin de Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Courtoisie

En ce qui concerne Fatima, une décision du conseil municipal est à venir pour savoir si la Municipalité met en vente l'aréna ou le démantèle.

Du côté de Cap-aux-Meules, la Municipalité attend un rapport d'architectes sur l'ancien aréna Wendell-Chiasson dans les prochaines semaines. Le rapport sert à évaluer le potentiel du bâtiment, lui trouver une nouvelle vocation, en plus d'évaluer les rénovations à effectuer et les coûts reliés.