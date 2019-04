Après une autre victoire Mélodie Collard a maintenant les yeux sur Roland-Garros

Collard menait 6-2 et 2-0 lorsque son adversaire a déclaré forfait. « Elle jouait avec des douleurs aux poignets. Je jouais vraiment bien. Je me suis dit que je devais aller chercher les premiers jeux pour qu'elle abandonne. Je menais 2-0 et elle a décidé d'arrêter », raconte Collard, heureuse de son dernier triomphe.

Cette nouvelle victoire permettra à Collard de continuer son ascension dans les classements mondiaux. Elle devrait se retrouver au 72e rang la semaine prochaine. « On sent une énorme progression depuis 2-3 semaines. [Avec] son coup droit, notamment, qui prenait un certain temps à se développer. Le jeu de Mélodie est maintenant très complet. [...] les choses vont très bien et ça permet d'amener la planification vers les grands tournois », mentionne son entraîneur Mathieu Toupin.

Les grands tournois, ce sont les plus prestigieux au monde, entre autres, Roland-Garros, en France. Il est maintenant assuré que Mélodie Collard va y participer. Elle devra peut-être toutefois passer par les qualifications. « Elle sera parmi le top-75 au monde. Ça permettrait qu'elle soit dans les favorites. Chaque étape permet de gagner en confiance. Et la planification vers Roland-Garros, tout le monde en est très très fier », ajoute Toupin.

Mélodie Collard en action pendant la Copa del Café Photo : Facebook / Mélodie Collard

Au cours des derniers mois, Collard a participé à 11 finales de tournoi juniors de l'ITF et a remporté la victoire neuf fois. Ses défaites se comptent sur les doigts d'une seule main depuis le mois de décembre.

Je trouve que je joue vraiment bien et mon jeu s'améliore de jour en jour. J'ai de meilleurs coups. Il me reste encore du temps avant Roland-Garros, alors ça s'enligne bien. Mélodie Collard, joueuse de tennis

« J'ai toute la confiance qu'il me faut. Je sais que mon jeu est là et que je peux gagner contre n'importe quelle fille. J'ai gagné contre la 15e au monde au Costa Rica alors je sais que toutes les filles sont accessibles [et que] je peux gagner contre elles », souligne Collard, qui a remporté des tournois de catégories G3 et G4 depuis le début de l'année.

L'entourage de Mélodie Collard lancera un appel aux commanditaires au début du mois de mai pour aider la jeune joueuse à financer ses prochains tournois.

L'adolescente souhaite continuer de s'entraîner à Gatineau et les coûts de déplacements et d'entraînements vont continuer d'augmenter à vitesse grand V si la joueuse poursuit sur sa superbe lancée.