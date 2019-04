Où va l'argent? Un portrait des finances publiques de l'Alberta en neuf articles

Le mot est inscrit en lettres majuscules sur les pancartes de tous les partis de l'Alberta : emplois. Derrière le mot se cache la promesse d'un renouveau : votez pour moi et nous créerons des milliers d'emplois. Mais, après quatre ans d'espoirs déçus, peu d'Albertains croient en une solution miracle. Cela ne les empêche pas de déborder d'idées pour relancer leur économie. À lire ici...

La Colombie-Britannique, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont également pris des mesures pour réduire la bureaucratie excessive. Photo : .

La bureaucratie est toujours un ennemi populaire à l'approche des élections. Le Parti conservateur uni (PCU), en particulier, propose de prendre les grands moyens pour s'y attaquer, mais sa vision ne fait pas l'unanimité en Alberta. À lire ici...

Une majorité des Albertains sondés, 58 %, croient que les mieux nantis devraient payer plus d'impôts. Photo : iStock

Quel est l'enjeu principal de l'élection en cours? L'économie, répondent en plus grand nombre les Albertains qui ont participé à la Boussole électorale. Imposition, taxation, déficit budgétaire : les réponses pondérées des quelque 120 000 participants de la grande consultation ne s'alignent pas toujours parfaitement. Disséquons leurs opinions. À lire ici...

Les secteurs de la santé et de l'éducation se préparent à de possibles réductions budgétaires après les élections albertaines le 16 avril. Photo : Radio-Canada

Déficit, emploi et économie sont mentionnés par tous les politiciens en campagne électorale en Alberta. Il faut dire que la dette a presque quintuplé depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement néo-démocrate. Malgré cela, vous aurez bien du mal à entendre parler un politicien de restrictions budgétaires. Ces mots sont devenus presque tabous en Alberta. À lire ici...

« C’est évident que plus de soins de longue durée sont une priorité, en particulier si on arrivait à faire ça avec un meilleur arrimage entre l’hôpital et les soins à domicile », dit Pierre-Gerlier Forest, directeur de l'École de politiques publiques de l'Université de Calgary. Photo : iStock