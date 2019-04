Porter plainte pour agression sexuelle, un chemin semé d'embûches pour les victimes

« Quand tu te fais abuser, tu ressens plein de honte et de culpabilité et ça n’aide pas quand la police commence à tout remettre en question », souligne Tiffany, une francophone de Calgary dont le prénom a été changé pour conserver son anonymat.

Elle dit avoir été violée à l’automne 2017, à l’âge de 19 ans. Malgré le choc vécu après sa présumée agression, Tiffany n’a pas voulu porter plainte.

« Je pensais que la police me dirait que ce n’était pas assez grave et des amis m’avaient dit que, si je suis face à un officier pas assez bien formé, la plainte n’irait pas loin ».

Difficile d’être prise au sérieux selon elle, lorsque l’on a seulement, pour unique preuve, sa propre histoire. Mieux former les policiers serait, à son avis, une priorité.

La police de Calgary veut évoluer

C’est dans ce sens que la police de Calgary a adopté une nouvelle manière pour traiter les plaintes qu’elle reçoit pour agression sexuelle.

Suite à un article du média The Globe and Mail, en 2017, les forces de l’ordre de cete ville albertaine décident de réagir. On apprenait alors qu’une plainte pour agression sexuelle sur dix commise à Calgary était classée comme non fondée.

L'unité des crimes sexuels de la police de Calgary a lancé un projet pilote en février 2018 dans le but de s'assurer que toutes les affaires d'agression sexuelle fassent l'objet d'une enquête appropriée.

Un examen interne a révélé que des dossiers avaient été mal classés en 2017, selon le sergent Bruce Walker de l'unité des crimes sexuels de la police de Calgary. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Avec la nouvelle stratégie mise en place, le taux des dossiers d’agression sexuelle irrecevable a baissé de 10% en 2017 à 2,93% en 2018. En d’autres termes, moins de trois cas potentiels sur cent sont maintenant considérés comme ne méritant pas de suivis.

L’examen interne avait révélé que 48 dossiers avaient été mal classés en 2017. Les officiers avaient alors considéré qu'aucune infraction ou tentative d'infraction n'avaient été commises.

Un modèle américain qui a fait ses preuves

Ce projet pilote est l’adaptation d’un modèle déjà implanté à Philadelphie, aux États-Unis, depuis 2001. Selon le sergent Bruce Walker de Calgary, l’initiative a été un tel succès que ce nouveau système continuera d’être utilisé de manière permanente.

Dorénavant, les forces de l’ordre travaillent quatre fois par an avec des associations pour examiner les cas. Danielle Aubry, directrice de Calgary Communities Against Sexual Assault (CCASA), est membre de ce comité.

« L'éducation et la connaissance de la violence sexuelle, c’est notre expertise puisque nous effectuons ce travail tous les jours », décrit-elle. « On prend en considération les barrières que rencontrent les gens ».

Danielle Aubry, directrice de Calgary Communities Against Sexual Assault (CCASA), estime que la police de Calgary est sur la bonne voie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Selon le sergent Walker, près de 160 dossiers ont été examinés lors des deux premières sessions du comité. La troisième session du comité d'examen devrait avoir lieu ce mois-ci.

Ce nouveau fonctionnement a également permis le recrutement dans l’équipe de la police de Calgary d’un agent-coordinateur chargé d'examiner chaque infraction d’agression sexuelle. Il aurait déjà examiné plus de 550 cas.

Des victimes encore hésitantes

« C’est bien qu’on essaie de combattre les stéréotypes », dit Tiffany, victime présumée d’agression sexuelle en 2017. Mieux former les officiers est essentiel, mais, selon elle, le système serait émotionnellement trop intense, voire décourageant, pour les victimes.

« Les procédures judiciaires sont longues et traumatisantes parce que tu dois sans cesse répéter ton histoire, et c’est souvent ton histoire contre son histoire », estime-t-elle. « Et ceux qui sont accusés de viol ou de harcèlement ne sont pas souvent condamnés ».

« Pour l’instant, je n’ai pas envie de revivre une énième fois les évènements en les racontant pendant un interrogatoire », confie-t-elle.

Cette jeune francophone assure que son cas ne serait pas isolé. « Je peux penser à au moins six amies qui ne sont pas allées porter plainte pour les mêmes raisons ».

Selon les informations de Lucie Edwardson, CBC.