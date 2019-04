Nid d'oiseau au Bluesfest : la CCN tue le problème dans l'oeuf pour 2019

Là où l’oiseau migrateur avait fait son nid sur les plaines LeBreton, la CCN a décidé de retirer les galets afin de les remplacer par de l’asphalte.

On va relocaliser ces pierres-là. On a enlevé toutes les pierres où l’oiseau migrateur s’était installé l’an dernier , a confirmé Bruce Devine, gestionnaire principal, Installations et programmes, à la CCN.

À la fin juin 2018, la découverte du nid du pluvier kildir avait compromis les préparatifs du Bluesfest. L’oiseau, protégé en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, avait pondu quatre oeufs à l'endroit même où les organisateurs du festival devaient installer leur scène principale.

Le pluvier kildir croqué là où il avait fait son nid, l'an dernier, sur les plaines LeBreton Photo : Radio-Canada

Les travaux actuels de la CCN se déroulent en deux temps. Une première phase de travaux s’est terminée vendredi matin, avec la pose d’un pavé temporaire. Un revêtement permanent doit être installé dans les prochaines semaines, lorsque le climat sera plus propice.

Ce qui est important c’est qu’on doit procéder avant la période de nidification qui va débuter prochainement. C’est pour ça qu’on a procédé rapidement , a expliqué M. Devine.

Le coût total de l’opération s’élève à 4900 $. Cette somme s’ajoute aux 4000 $ déjà déboursés à l’été 2018 pour déplacer le nid du pluvier kildir.

L'oiseau migrateur aime pondre entre des cailloux, car ses oeufs ressemblent à des pierres, avaient alors expliqué des spécialistes à Radio-Canada.

La CCN précise que le retrait des galets ne s’est pas fait à la demande des organisateurs des événements qui utilisent le site durant la saison estivale.

C’est nous qui avons pris l’initiative préventive pour s’assurer d’éviter que ça se reproduise , a assuré le gestionnaire de la CCN. Le mois de mai est très occupé aux plaines LeBreton, ça aurait pu se produire pour les autres activités.

Les experts internes de la CCN ont été consultés pour s’assurer que les travaux ne contreviennent en rien aux règlements de protection animale.