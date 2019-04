1969 : La première année des Expos et du baseball majeur à Montréal

En mai 1968, lorsque Montréal obtient une franchise de baseball majeur, il s’agit de la première expansion à l'extérieur des États-Unis dans le circuit des « grandes ligues ».

La nouvelle équipe est financée par l'homme d'affaires Charles Bronfman et quelques autres partenaires.

Montage d'archives sur le réaménagement du stade Jarry

Le 8 août 1968, le maire Drapeau annonce que c’est le parc Jarry qui hébergera la nouvelle équipe de baseball.

Comme le montre notre montage d’archives, la ville de Montréal doit pour ce faire réaménager le terrain de jeu afin qu’il réponde aux normes de la Ligue majeure de baseball (LMB).

La capacité d’accueil du stade Jarry passe ainsi de 3000 à près de 30 000 spectateurs.

Présentation du logo des Expos de Montréal, 14 février 1969

Dans cette archive du 4 février 1969, l’adjoint du président des Expos Larry Chiasson dévoile le logo de la nouvelle équipe de la LMB.

« On croit que c’est quelque chose qui représente tout le Canada », explique Larry Chiasson. Le grand « M » réfère à « Montréal » et le petit « e », à « Expos ».

Le représentant des Expos assure au journaliste Pierre Dufault que les travaux vont bon train. Le stade Jarry devrait être prêt le 1er avril 1969, soit quelques jours avant le premier match de baseball majeur.

Le commentateur sportif Jean-Pierre Roy, le journaliste Pierre Dufault et l'annonceur Jacques Doucet lors du match d'ouverture des Expos de Montréal au parc Jarry, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Francis J. Menten

La télévision de Radio-Canada diffuse Le Baseball des Expos dès le commencement.

Le premier match a lieu au Shea Stadium de New York le 8 avril 1969. Contre les Mets de New York, les Expos remportent les honneurs d'un festival offensif 11 à 10.

Sur notre photo du match d’ouverture des Expos à Montréal, vous reconnaîtrez le journaliste Pierre Dufault entouré du commentateur sportif Jean-Pierre Roy et de l’annonceur Jacques Doucet.

Le journaliste Guy Ferron couvre lui aussi les débuts des Expos à Montréal en tant qu’analyste.

Le maire de Montréal Jean Drapeau et le premier ministre du Québec Jean-Jacques Bertrand sont du premier match des Expos à Montréal. Photo : Radio-Canada / Francis J. Menten

Le 14 avril 1969, les Expos disputent leur toute première rencontre en sol montréalais au stade Jarry.

Devant 29 184 spectateurs, les Expos battent les Cardinals de Saint Louis au compte de 8-7. Le fait d'armes du match revient à Mack Jones, auteur d'un circuit de trois points.

Format 60, 30 septembre 1969

Les amateurs de baseball franchissent les tourniquets du parc Jarry en grand nombre durant la première saison des Expos. Et ils viennent de partout.

Dans cet extrait remanié de l’émission Format 60 du 30 septembre 1969, le journaliste Jacques Fontaine interviewe des spectateurs qui viennent d’Alma, de Cornwall et de Philadelphie.

Dans le stationnement, les plaques d’immatriculation de l’état de l’Ohio, de Virginie et du Nouveau-Brunswick témoignent aussi d’un engouement qui n’est pas uniquement local.

Les Montréalais sont pour leur part nombreux à venir encourager leur équipe plusieurs fois par mois, et ce, malgré une saison difficile.

« C’est pareil comme les Mets de New York. La première année, ils perdaient et puis maintenant, ils sont rendus champions », affirme une jeune amatrice bien loin de se laisser abattre.

Femmes d'aujourd'hui, 23 avril 1969

Le baseball, c’est aussi une affaire de femmes!

Quelques jours après le premier match des Expos, l’émission Femme d’aujourd’hui du 23 avril 1969 s’intéresse aux femmes qui convergent vers le stade Jarry.

Le journaliste Guy Ferron y croise des spectatrices enthousiastes qui viennent pour le sport et non pour y admirer les athlètes comme il le suggère.

On se sent relaxée, tout simplement, j’aime le baseball! Une amatrice de baseball au stade Jarry

Le club montréalais n’a eu aucun mal à recruter une équipe d’ouvreuses et d’hôtesses motivées.

« Qu’est-ce qui nous plaît dans le baseball? », demande le journaliste à la capitaine des hôtesses. « Tout! », répond celle-ci en souriant dans sa cape stylisée aux couleurs des Expos.

« Franchement, j’ai trouvé ça merveilleux de voir qu’on avait du baseball majeur à Montréal! » déclare à son tour la mère d’un jeune joueur de baseball.

L'heure des bilans

Au cours de sa première saison, l’équipe montréalaise récolte 52 victoires et subit 110 défaites sous les ordres du gérant Gene Mauch.

Format 60, 30 septembre 1969

Toujours à l’émission Format 60 du 30 septembre 1969, la parole est donnée aux experts pour en tirer un bilan.

« Est-ce que les gens de Montréal vont continuer de supporter une équipe au rendement plus ou moins valable? », se questionne le chroniqueur sportif Réaume Brisebois. « Au point de vue hockey, le public montréalais est très capricieux. L’organisation des Canadiens le sait. Elle agit en conséquence en mettant sur pied une équipe extrêmement puissante et en voyant à ce qu’elle demeure puissante… »

Le Baseball Labatt 50 des Expos, 3 octobre 1999

Trente ans plus tard, cette rétrospective présente plusieurs moments marquants du baseball à la télévision de Radio-Canada.

On y revit l’acquisition de la concession des Expos, les premiers matchs à New York et à Montréal, le cinquième match-série de championnat en 1981 et le passage du receveur Gary Carter notamment.

On y entend aussi le journaliste sportif Raymond Lebrun, grandement associé à la description des matchs des Expos avec ses collègues Claude Raymond et Camille Dubé.

Ce reportage est diffusé le 3 octobre 1999 au moment de la dernière diffusion du Baseball des Expos à la télévision de Radio-Canada.

Cinq ans plus tard, ce sera véritablement le coup de grâce pour les Expos dans la métropole québécoise.

À la fin de la saison 2004, la Ligue majeure de baseball annonce le déménagement de l’équipe à Washington.

Et quinze ans plus tard, plusieurs espèrent encore le retour des Expos…