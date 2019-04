Campus d’Alfred : La Cité sur le point de plier bagage

L'heure du déménagement approche pour la dernière cohorte d'étudiants de La Cité qui fréquentent toujours le campus d'Alfred, dans l'Est ontarien. Avec ce départ, c'est une page d'histoire de l'agriculture franco-ontarienne qui se tourne pour laisser place à un nouveau chapitre s'ouvrant sur fond d'incertitude.

Des salles de classe et des couloirs vides, des boîtes de déménagement prêtes à partir, les indices ne mentent pas : l’Institut de formation et de recherche en agroalimentaire de La Cité (IFRA) plie bagage en direction d’Ottawa.

Nous sommes en fin de session. Il nous reste deux semaines ici au campus d’Alfred. Je peux dire qu’il y a de l’effervescence. Depuis l’an dernier que nous préparons nos infrastructures à La Cité d’Ottawa , raconte la coordonnatrice de l’IFRA, Nadia Carrier.

Les derniers étudiants du campus d’Alfred résolus

Avec la disparition de la subvention du gouvernement ontarien qui permettait à La Cité d’y maintenir des cours, ce déménagement était devenu inévitable.

Marie-Hélène Lemay, qui étudie en techniques agricoles, fait son deuil de l’esprit de famille qui règne à Alfred.

C’est sûr que […] c’est une petite école. C’est quasiment familial. Tout le monde se connaît. On voit les mêmes gens dans les couloirs. À Ottawa, c’est une plus grosse bâtisse , avoue la jeune femme originaire de Lucksville au Québec.

Marie-Hélène Lemay et Laurent Nadon sont étudiants en techniques agricoles - production fruits et légumes. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Toutefois, aux yeux des étudiants, les avantages offerts par le campus de La Cité à Ottawa sont indéniables.

Pour moi, c’est sûr que c’est un peu plus pratique [d’aller à Ottawa], parce que je vais pouvoir vivre chez mes parents qui [habitent] déjà [là] ,explique pour sa part Laurent Nandon, lui aussi un étudiant en techniques agricoles.

L’incertitude entourant la formation de la relève agricole est donc désormais chose du passé.

Même chose pour le « Lower Campus » qui comprend la Ferme d’éducation et de recherche du campus d’Alfred (FERCA) aujourd’hui propriété de l’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO).

Nadia Carrier, coordonnatrice de l’Institut de formation et de recherche en agroalimentaire du campus de La Cité à Alfred, discute avec des étudiants. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

[Cette] ferme-là […] va continuer d’être utilisée [par La Cité]. On va continuer de venir ici même à Alfred, tient à préciser Nadia Carrier de l'IFRA.

Une question toujours en suspens

Qu’adviendra-t-il de « l’Upper Campus », c’est-à-dire la propriété incluant entre autres la bâtisse principale qui appartient toujours à la province?

En 2015, l’ancien gouvernement libéral de Kathleen Wynne avait mis de l’avant une initiative visant à trouver des acheteurs intéressés à acquérir des propriétés publiques désaffectées ou jugées excédentaires comme le campus d’Alfred.

Le ministère de l’Agriculture a indiqué que le processus visant à disposer de la propriété est toujours en cours et que celle-ci sera mise en vente dès que certaines conditions seront respectées.

Le maire d’Alfred-Plantagenet, Stéphane Sarrazin, n’a de son côté toujours pas réussi à obtenir des réponses à ses questions.

C’est sûr qu’avec le changement de gouvernement, cela a peut-être pris une autre direction. Mais je dois dire que c’est quelque chose [que le conseil] tient à cœur, confie celui-ci.

Selon Stéphane Sarrazin, l’idée de convertir l’endroit en carrefour communautaire regroupant différents services a toujours la cote auprès des membres du conseil municipal.