Les risques d'inondation sont élevés dans les municipalités près du fleuve Saint-Jean

Geoffrey Downey, porte-parole pour l’ OMUNBOrganisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick , précise que plus les températures sont élevées durant cette période de l’année, plus les inondations sont probables, parce que la neige fond à une fréquence élevée.

C'est pourquoi la chaleur et la pluie, qui vont s’inviter au Nouveau-Brunswick les prochaines semaines, risquent de créer bien des surprises.

Bien que le niveau de neige soit moins élevé qu'il ne l'était l'année dernière, il dépasse tout de même la moyenne des 30 dernières années. Le risques d'inondations restent élevés, surtout dans les municipalités près du fleuve Saint-Jean.

La crue du fleuve Saint-Jean continue de gagner du terrain dans le sud du Nouveau-Brunswick. Le chemin Westfield sera fermé samedi. Photo : Radio-Canada / Anaïs Brasier

On est au Nouveau-Brunswick, ça va inonder à un moment donné, c’est juste une question de quand et comment. Geoffrey Downey, porte-parole de l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick.

Une nouvelle réalité?

Le printemps dernier, marqué par un nombre d’inondations historique, est encore frais dans la mémoire de plusieurs. C’est pourquoi l’ OMUNBOrganisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick demande aux gens d’être encore mieux préparés.

[L’année dernière] on a eu beaucoup de pluie, et ce, aux mauvais endroits comme le nord de la province qui était encore envahi sous la neige. Si on peut éviter cette situation cette année, on devrait avoir un printemps relativement calme , explique Geoffrey Downey.

Rappelons que l’année dernière, les inondations ont été si importantes que le gouvernement provincial avait lancé un programme d’aide financière aux individus, aux petites entreprises et aux municipalités qui avaient subi des dommages en lien avec la catastrophe naturelle.

Les responsables de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick devaient se rencontrer vendredi pour élaborer un plan d’action en cas d’urgence et discuter des températures prévues dans les prochains jours.