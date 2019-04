Élimination du bureau de l'intervenant en faveur des enfants : 49 postes supprimés

Ces postes seront supprimés parce qu’ils faisaient double emploi ou n’étaient pas nécessaires au sein de la structure organisationnelle de l’Ombudsman , explique l'Ombudsman Paul Dubé par voie de communiqué.

Le transfert des responsabilités du Commissaire aux services en français entraîne pour sa part l’abolition de trois postes, ce qui porte à 52 le total d’emplois perdus par ces migrations.

Regrouper deux autres bureaux au sein du nôtre, tout en respectant leurs différents mandats légaux, leur expertise et leur importance pour les communautés qu’ils desservent, a été complexe et exigeant , a soutenu l’Ombudsman.

Le bureau de l'Ombudsman a reçu un montant de 3,3 millions $ pour des coûts de transition. Cette somme servira en partie pour des indemnités de départ de certains employés. « [Des] postes n’ont pas été transférés par la loi – plus précisément des postes consacrés uniquement à la défense des intérêts des enfants, qui relevaient du bureau de l’Intervenant. Le Projet de loi 57 a uniquement transféré le rôle d’enquête de l’Intervenant à l’Ombudsman, et non son rôle de défense », peut-on lire dans le communiqué.