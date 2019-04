Qui va mourir dans Game of Thrones? Cet algorithme vous dit tout

Vous aimez Daenerys Targaryen, la prétendante au trône de Westeros et la mère des dragons? Tant mieux, car un algorithme prédit que c'est elle qui a le plus de chances de survivre à la saison 8 du Trône de fer (Game of Thrones), avec 99 % de probabilités de s'en sortir vivante.

Des étudiants en science informatique de l'Université technique de Munich ont développé des outils pour récolter des données sur la populaire série Le trône de fer, et ont conçu un algorithme capable de prédire quels personnages vont sortir vivants de l’ultime saison.

Pour y parvenir, ils ont extrait les données de quelque 2000 personnages des romans et de la série de HBO. Ils ont analysé plusieurs facteurs : le personnage est-il mort ou vivant, de quelle famille est-il issu, qui sont ses amants, est-il marié, quel est son genre, quels sont ses titres, ses allégeances, dans combien d’épisodes l’a-t-on vu?

Nous voulions déterminer quelles caractéristiques ont en commun les personnages qui sont déjà morts, et les utiliser pour établir un pourcentage de probabilité de mort pour les personnages encore vivants , explique l’équipe sur son site Internet.

Le superviseur du projet, Guy Yachdav, a dit vendredi qu’ils avaient eu recours à des analyses de longévité semblables à celles employées dans les études scientifiques qui visent à évaluer les effets des traitements médicaux.

Il avance que bien que l’analyse « repose sur des données tirées d’un univers de fantaisie, les mêmes techniques d’intelligence artificielle sont employées dans la vraie vie ».

Alors, qui meurt?

Certains personnages semblent cernés par le spectre de la mort.

Le mercenaire Bronn, qu’on a vu combattre aux côtés de Tyrion et de Jamie Lannister, pourrait bien mourir durant la saison finale (94 % de chances de mort). Il est suivi par Gregor « The Mountain » Clegane (80 %), Sansa (73 %) et Bran Stark (58 %). La vie de Sandor « The Hound » Clegane aussi est à risque, d’après l'algorithme (48 %).

Et qui va s'en sortir?

Dans le palmarès des survivants, on retrouve la mère des dragons, Daenerys Targaryen (99 % de chances de survie), suivie de près par ses conseillers Tyrion Lannister (97 %) et Varys (97 %), ainsi que par l’érudit ami de Jon Snow, Samwell Tarly (97 %). Les jumeaux Cercei et Jamie Lannister ont eux aussi des chances de survie élevées (95 et 96 %).

L'algorithme a-t-il pris en compte la prophétie selon laquelle Cercei allait périr aux mains de son petit frère? L’histoire ne le dit pas.

Parmi les autres chouchous de la série, on note que Jon Snow a de bonnes chances de s'en tirer (88 %), dans une proportion semblable à celle de Brienne of Tarth (87 %).

Pour ce qui est d’Arya Stark, son destin semble moins sûr : elle n’aurait que 53 % de chances de survie.

L'algorithme est-il fiable? Le public aura peut-être une partie de la réponse dimanche soir, alors que le premier épisode de la dernière saison du Trône de fer sera diffusé sur HBO.