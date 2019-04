Un hommage posthume sera rendu à Carmen Campagne au gala Trille Or

Un peu moins d'un an après le décès de Carmen Campagne, le gala Trille Or lui rendra hommage à titre posthume en lui remettant un prix lors de cette soirée de la musique francophone.

Le prix hommage de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) est remis à une ou un artiste qui a connu un succès global dans sa carrière tout en ayant contribué à l’industrie musicale francophone de l’Ouest canadien ou de l’Ontario et au rayonnement de la culture francophone sur la scène nationale et internationale.

Pour le président de l’APCM, Daniel Sauvé, Carmen Campagne vient littéralement de « marquer l’histoire » en étant la première artiste de l’Ouest à recevoir ce prix, remis pour une 10e année.

« Nous en sommes très fiers. Carmen Campagne est née à Willow Bunch, en Saskatchewan, dans une ferme au milieu de nulle part, entourée d’une famille de musiciens, souligne M. Sauvé. Elle a appris que la musique et le chant étaient essentiels pour maintenir sa langue et sa culture, comme le disait si bien son père. »

Daniel Sauvé a décrit celle qui maîtrisait l’art de la comptine comme étant « la coqueluche des enfants à travers la francophonie » et « la Diva des petits » au milieu des années 1990.

Elle a vendu plus d’un million de disques en français au Canada. Elle faisait salle comble partout où elle présentait ses spectacles, dont quatre fois à l’Olympia de Paris. Daniel Sauvé, président de l'APCM

Le prix hommage sera remis lors du gala Trille Or du 2 mai.

Le soir d'avant, lors du souper pour les membres de l'industrie du Trille Or, Joël Couture du Manitoba recevra quant à lui le prix Bâtisseur Paul Demers. Ce prix est remis à un intervenant de l’industrie musicale qui s’est engagé dans le milieu de la musique francophone de l’Ouest ou de l’Ontario et qui a appuyé sa cause.