L’aréna Jacques-Côté sera démoli ce printemps

La rupture d’une ferme de toit, le 16 février dernier, avait forcé l’évacuation de l’aréna. L’édifice était demeuré fermé depuis l’incident.

La réparation du toit et le renforcement de la structure nécessiteraient des investissements de 1 million de dollars et entraîneraient la fermeture de l’aréna durant près d’un an, soit 50 semaines.

Pour maintenir l’aréna Jacques-Côté ouvert, la Ville devrait également effectuer la mise aux normes du système de réfrigération de l’aréna, ce qui représente une dépense supplémentaire de 4 millions de dollars.

« Considérant la fermeture inévitable pour une durée d'un an et les travaux de la mise aux normes [nécessaires] il est donc recommandé de procéder immédiatement à la démolition de l'édifice ainsi que ses annexes. Le tout sera complété d'ici le 24 juin », a indiqué Jérémie Ernould, membre du comité exécutif responsable de la gestion des immeubles à la Ville de Québec.

La rupture d'une ferme de toit avait forcé l'évacuation de l'aréna en février. Photo : Radio-Canada

Jusqu’à 11,5 M$

C’est sans compter les différentes améliorations fonctionnelles qu’il faudrait apporter à l’édifice pour le rendre conforme aux normes actuelles. Des travaux devraient notamment être réalisés sur la dalle de la patinoire ainsi que dans les chambres des joueurs et les estrades.

« Selon les dernières estimations, je pense qu’on est rendu autour de 11 ou 11,5 millions de dollars [alors] qu’on est capable de construire un aréna complètement neuf pour une dizaine de millions », a précisé le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand.

Les travaux de démolition de l’aréna Jacques-Côté sont évalués à 265 000 $ et devraient être complétés d’ici le 24 juin.

La Ville de Québec devra relocaliser certaines activités dans d’autres arénas en attendant l’ouverture du Centre de glaces, à l’automne 2020. Photo : Le Carrefour de Québec

La Ville de Québec va mettre en place des mesures de mitigation pour combler la perte des 150 heures de glaces qu’entraînera la fermeture hâtive de l’aréna au cours des deux prochaines années.

Ces mesures incluent la location de glaces externes, la réquisition du Pavillon de la jeunesse et l’adoption de nouvelles pratiques.

La municipalité s’attend à ce que la situation revienne à la normale lors de l’ouverture du Centre de glaces, dans le secteur de Sainte-Foy, prévue à l’automne 2020.