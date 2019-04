Raphaël Gladu avec les Aigles de Trois-Rivières

Le gérant de l’équipe, TJ Stanton, l’a convaincu de poursuivre sa carrière à Trois-Rivières.

« C’est une nouvelle très positive pour le baseball en Mauricie. Gladu est un gars qui a grandi dans le Midget AAA et chez les Aigles juniors et qui revient à ses racines. Il devra se battre pour un poste au camp d’entraînement c’est certain, mais on est très content de l’avoir », mentionne René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

Raphaël Gladu sera en terrain connu puisqu’il a déjà disputé trois saisons avec les Aigles juniors de Trois-Rivières.

Jusqu’à tout récemment, le joueur originaire de Trois-Rivières évoluait au niveau A avec les Fireflies de Columbia. Il a aussi joué dans l’uniforme des Mets de Port St-Lucie au niveau A fort.

Gladu foulera la pelouse du Stade avec un autre québécois, puisque David Glaude est sous contrat avec les Aigles depuis décembre dernier.