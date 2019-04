Elle se remet au piano grâce à une opération chirurgicale révolutionnaire

Lillian Moore, 16 ans, originaire de Kenora, en Ontario, savait que quelque chose n'allait pas il y a quelques années, lorsqu'elle a commencé à faire des crises. Mais elle admet qu'elle et le reste de sa famille, y compris son père, qui est médecin, ont nié l’évidence.

La jeune pianiste dit qu'une aura précédait ses crises.

« Je le savais une minute avant que cela se produise. C'est pourquoi j'étais capable de courir entre les cours et d'aller m'asseoir sur le plancher des toilettes et d’attendre que mes crises passent, parce que je savais qu’elles allaient arriver », raconte Lillian Moore.

Cependant, elle ne pouvait pas cacher longtemps sa souffrance. Les crises sont devenues plus fréquentes et plus graves. Pendant des vacances, sa famille a été témoin d'une de ses crises d'épilepsie et a appelé le 911. Cela a conduit Lillian à des rendez-vous avec des spécialistes, à la prise de médicaments et à se demander si elle aurait une vie normale un jour.

« Je savais dans mon cœur que je voulais subir une intervention chirurgicale [afin] que cela ne m'arrive plus jamais », souligne la jeune fille.

L'année dernière, elle a été mise en contact avec une équipe de l'Hôpital pour enfants dirigée par le docteur Demitre Serletis, neurochirurgien pédiatrique.

Le moment n'aurait pas pu être plus propice, selon la jeune fille.

La Fondation de l’Hôpital pour enfants du Manitoba a récemment acheté un microscope neurologique Zeiss Kinevo 900, devenant le premier établissement de soins de santé pédiatrique au Canada et le deuxième en Amérique du Nord, à en posséder un, a indiqué l’hôpital.

Le docteur Serletis appelle cet instrument, d’une valeur d’un million de dollars, la « Ferrari des microscopes. »

Les optiques sont tellement plus nettes. On peut visualiser en trois dimensions. On peut utiliser des lunettes 3D sur un grand écran de télévision accroché au mur, ce qui améliore considérablement la visualisation. Il est entièrement automatisé et robotisé, de sorte que tout se fait essentiellement sur pilote automatique, piloté par un embout buccal ou une pédale. docteur Demitre Serletis, neurochirurgien pédiatrique

« Ainsi vos mains restent dans le champ opératoire, ne sortent jamais, et cela rend les choses plus sûres, plus rapides et plus efficaces », affirme le médecin.

Le microscope permet aux chirurgiens d’observer les tumeurs du cerveau en utilisant des colorants fluorescents sous une lumière jaune ou bleue. La tumeur rougeoie dans le tissu cérébral normal, ce qui n’était pas possible auparavant.

Une lésion vasculaire a été diagnostiquée chez Lillian Moore. Au fil des ans, les saignements ont irrité le cerveau et les réseaux environnants, provoquant des crises convulsives. Le cas de Lillian Moore était particulièrement complexe, a déclaré le docteur Serletis, car la lésion se situait au sein des réseaux qui lui permettent de jouer du piano.

« Ainsi, lorsqu'on a effectué les tests d'imagerie au préalable, on lui a demandé de jouer du clavier dans le scanner IRM afin de pouvoir définir les réseaux liés à la musique », a déclaré le chercheur.

« Ensuite, en utilisant cette technique associée à la mise en place d'électrodes sur le cerveau au moment de l'opération, on a enregistré les crises épileptiques au moment où elles se produisent. On a pu enlever la lésion en toute sécurité avec le microscope Kinevo. »

« Je suis revenue à la normale et c'est tellement spécial », a déclaré Lillian Moore, 16 ans, après sa neurochirurgie à l'Hôpital pour enfants de Winnipeg. Photo : Photo fournie par l'Hôpital pour enfants de Winnipeg

Le docteur Serletis s’attendait à ce que Lillian Moore n’ait plus de crises et presque un an plus tard, c’est le cas.

« Elle est dans sa première année de rémission, a-t-il indiqué. Je pense qu’il faut attendre cinq ans avant de dire qu’elle n'aura plus de crises d'épilepsie. Mais pour l’instant, c'est l'intervalle le plus long pendant lequel elle n’a pas eu de crises à l'heure actuelle. »

De son côté, Lillian Moore, a repris le piano. Quant au microscope Kinevo, il est utilisé depuis environ un an et continue de jouer un rôle déterminant dans les soins chirurgicaux permettant de sauver des vies. Cinquante enfants et quelques adultes ont été opérés avec ce nouvel équipement de haute technologie.