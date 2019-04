La FIQ réclame des mesures permanentes contre les heures supplémentaires obligatoires

Les infirmières du Québec ont effectué des moyens de pression le 8 avril dernier, en refusant de faire des heures supplémentaires obligatoires. Le Tribunal avait alors statué qu'elles avaient l'obligation, durant cette journée, de faire les heures supplémentaires jugées essentielles pour assurer la sécurité des patients.

La FIQ souhaite maintenant qu'une décision similaire soit rendue pas seulement pour une journée, mais de façon permanente. Le syndicat sera entendu vendredi à Québec.

« On demande qu'un comité soit mis en place pour trouver des solutions à court, moyen et long terme. On demande que le TAT dise aux employeurs de faire leur travail de gestion pour éviter le temps supplémentaire obligatoire, que nos professionnels en soins ne peuvent plus endurer », affirme la vice-présidente de la FIQ, Linda Lapointe.

Le syndicat affirme que plusieurs mesures pourraient être mises en place rapidement pour réduire le recours systématique aux heures supplémebtaires obligatoires. Linda Lapointe cite notamment la bonification des postes.

« Il y a encore beaucoup de professionnels en soins, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, qui ont des postes à deux jours, à trois jours semaine. Il y a des postes qui sont vacants et qui tardent à être affichés, des remplacements à long terme qui ne sont pas donnés. On fait de la microgestion au jour le jour », explique-t-elle.

Avant de se prononcer sur le fond, le TAT doit d'abord statuer s'il est la bonne instance, s'il a la juridiction nécessaire pour pourvoir trancher la question. C'est ce que devra décider le juge.

La vice-présidente de la FIQ se dit convaincue que le TAT a la compétence pour imposer des mesures aux gestionnaires des établissements de santé.

« Le TAT a la compétence parce que le temps supplémentaire obligatoire, c'est rendu un mode de gestion. Vous savez que la Loi de la santé et de la sécurité est claire. Les gestionnaires sont responsables de la gestion des services. Par conséquent, ils sont responsables aussi de la main-d'oeuvre pour rendre ces services-là », soutient Linda Lapointe.

Les dirigeants des principaux établissements de santé de la province seront aussi entendus concernant la requête de la FIQ.

Parallèlement à cette démarche, la présidente de la FIQ, Nancy Bédard, rencontre la ministre de la Santé, Danielle McCann vendredi pour discuter notamment de la question des heures supplémentaires obligatoires, du ratio patients/infirmières et de l'attraction des travailleurs en santé.