Un parc de maisons mobiles de Surrey transformé en « zone de guerre », selon des résidents

Des meubles, des déchets et des débris de construction trempés par la pluie sont répandus à travers le parc de maisons mobiles. « Nous vivons dans une zone de guerre qui devient de plus en plus sale et malsaine », dit Sheryl Lin Murray.

La femme de 65 ans habite avec sa soeur dans une des rares unités encore intactes. « C’est un défi psychologique de sortir et de rentrer chez soi », affirme-t-elle.

De nombreux résidents du parc, en grande partie des aînés, ont déjà quitté les lieux, mais ceux qui restent ont l’impression d’habiter sur un chantier de construction. Plusieurs soutiennent également que des squatteurs se sont installés dans les unités partiellement détruites.

Nouveau développement

Le promoteur Dawson and Sawyer a reçu, en mai 2018, l’approbation de la Ville de Surrey pour construire des maisons en rangée sur le site de Green Tree Estates.

À l’époque, lors d’une rencontre avec le conseil municipal, Ted Dawson de Dawson and Sawyer a assuré qu’il ferait tout ce qu’il pouvait pour permettre aux résidents de trouver une nouvelle demeure. « Chacun d’entre eux a choisi de conclure une entente avec le demandeur pour l’achat de leur maison mobile », avait indiqué Ted Dawson lors de cette réunion.

Les propriétaires ont eu droit à l’option de faire relocaliser leurs maisons. Certains ont reçu une somme correspondant à la valeur de leur résidence en plus d’une prime de 20 000 $ et d’un montant pour les frais de déménagement.

Sheryl Lin Murray ajoute que les résidents de Green Tree Estates ont aussi eu le droit de louer en priorité une résidence dans le futur complexe de maisons en rangée. « Ça a commencé de manière très amicale et depuis, ça s’est détérioré », raconte-t-elle.

Dawson and Sawyer dit avoir engagé une entreprise de sécurité privée et collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour empêcher les squatteurs de s’installer dans les résidences vacantes et sécuriser les lieux, mais sans succès.

Le Service d'incendie de Surrey a depuis ordonné que ces unités soient détruites. Le nettoyage du site devrait prendre une dizaine de jours.

« On devrait prendre soin des aînés »

Un autre résident du parc de maisons mobiles, Richard Porta, soutient qu’il ne pourra plus se permettre de vivre dans le Grand Vancouver, même avec l’argent reçu du promoteur. Selon lui, plusieurs de ses voisins sont dans la même situation.

Agrandir l’image Plusieurs piles de débris sont répandues sur le site de Green Tree Estates. Photo : Radio-Canada / Jon Hernandez

« C’est malheureux que des aînés soient écartés ainsi, dit-il. Des aînés qui ont vécu ici, travaillé ici, payé des impôts ici, élevé leurs familles ici. On devrait prendre soin des aînés. »

L’un d’entre eux, Bob Potter, s’est installé à Green Tree Estates il y a 10 ans, avec l’espoir d’y rester jusqu’à la fin de sa vie. « C’était très économique de vivre ici », affirme l’homme de 88 ans.

Il planifie maintenant s’installer dans le sous-sol de son fils, mais compte rester dans sa maison mobile le plus longtemps possible. « Je vais être ici jusqu’au dernier jour », assure Bob Potter.

Avec des informations de Jon Hernandez, CBC News