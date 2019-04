Un alpiniste de Saskatoon abandonne son ascension de l’Everest pour sauver une vie

Mai 2018, il ne manque plus qu'une seule journée d'ascension à Neal Kushwaha pour réaliser son rêve : atteindre le sommet du mont Everest. Mais il a tout abandonné pour sauver la vie d'un autre homme.

Le natif de Saskatoon, en Saskatchewan, avait entendu dire sur les ondes radio qu’un homme était grièvement blessé. D’autres alpinistes étaient déjà passés près de lui, sans toutefois s’arrêter, préférant poursuivre leur trajet vers le sommet.

« Il a reçu une roche à la tête et son crâne s'est ouvert », se rappelle l’alpiniste, qui s’est arrêté dans une école secondaire de sa ville natale pour raconter son histoire.

Quand j’ai réalisé qu’il était en vie, j’étais obligé de partir l’aider. J’ai pensé ‘‘Je parie que ce monsieur a une famille’’. Neal Kushwaha

Neal Kushwaha et un autre homme ont finalement pu repérer la victime, allongée dans la neige. Marchant à une altitude de 7000 mètres sans oxygène, les deux secouristes n’avaient d’autre choix que de s’arrêter à chaque pas pour se reposer.

Le blessé saignait abondamment et gémissait quand le duo a finalement pu le rejoindre.

Le Saskatchewanais l’a porté sur ses épaules tandis que son partenaire transportait le sac à dos du blessé. Finalement, deux autres alpinistes sont venus leur donner un coup de main.

Les quatre hommes ont appelé un hélicoptère médical qui a pu conduire la victime à l’hôpital.

À ce moment-là, Neal Kushwaha s’est effondré en pleurant, frappé par l’émotion et l’épuisement physique. Néanmoins, il a choisi, avec ses camarades, de retourner à l’endroit où il se trouvait avant de rebrousser chemin.

Neal Kushwaha tente d'inspirer les étudiants en leur parlant de l'importance de travailler pour atteindre ses buts. Photo : fournie par Neal Kushwaha

Le lendemain matin, le ciel était dégagé. Les alpinistes ont décidé de recommencer leur conquête vers le sommet de l’Everest, qu’ils ont finalement atteint en soirée.

« Il n’y avait pas un nuage dans le ciel. Je suis resté une demi-heure. C’était génial », a-t-il raconté.

À son retour au camp de base, le frère du blessé attendait Neal Kushwaha et ses partenaires pour leur offrir du thé chaud et pour les informer que son frère avait survécu et qu’il prenait du mieux à l’hôpital.

Il était vraiment reconnaissant. C’était incroyable pour nous. Neal Kushwaha

Admiré par les jeunes

Neal Kushwaha, 45 ans, est aujourd’hui père de deux filles âgées de 10 et 15 ans. Le diplômé de l’Université de la Saskatchewan habite maintenant à Ottawa, en Ontario, où il fait carrière en cybersécurité. Il est rentré à Saskatoon cette semaine pour rendre visite à sa mère et raconter son vécu dans différentes écoles.

Les jeunes qui l’écoutent, captivés, ne cachent pas leur admiration devant l’homme qui peut se vanter d’avoir gravi le mont Everest et d’avoir sauvé la vie d’un parfait inconnu en moins de 48 heures.

Une élève de 10e année, Emily Neudorf, l’a décrit comme étant « inspirant » puisqu’il a fait le choix d’aider autrui au lieu de focaliser sur ses objectifs personnels.

Neal Kushwaha, un natif de Saskatoon, habite maintenant à Ottawa. Photo : fournie par Neal Kushwaha

M. Kushwaha a également fait part à son auditoire de l’importance de la forme physique et de la force mentale, mais aussi de l’importance d’apprendre les mathématiques, la biologie, la physique et d’autres sujets liés à l’alpinisme.

« Libérez votre esprit de tout ce qui est inutile et concentrez-vous. Si vous avez un rêve, levez-vous tous les matins et faites quelques pas pour le réaliser », ajoute-t-il.

Avec les informations de Jason Warick, CBC News