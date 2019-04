Une entente pour Autobus B. Dion, une rencontre prévue entre Transdev et ses chauffeurs

On ne sait pas ce qui va arriver. C'est une surprise. Quand le médiateur nous convoque, on se présente. On souhaite que c'est parce qu'un des deux parties a une nouvelle offre à présenter , explique le président de la CSN-Estrie, Denis Beaudin.

D'ici là, une centaine de manifestants occupent le coin des rues King et Alexandre pour se faire entendre. On va se présenter là en étant ouverts. On veut absolument en arriver à une entente, mais notre priorité, c'ets de régler à court, moyen et long terme pour le transport scolaire chez nous en Estrie , poursuit-il.

Outre les Autobus de la Sapinière et de l'Estrie, Autobus des Cantons demeure sans convention collective. Jeudi, les chauffeurs d'Autobus B. Dion ont approuvé à 93 % une entente de principe survenue avec l'employeur.

Ils ont eu un contrat de 6 ans qui débute en 2017 avec la rétrocativité à 100 %. Pour le 1er juillet de cette année, c'est déjà 2,10 $ d'augmentation. Et si on fait le total des six ans, c'est presque 25 % d'augmentation , résume M. Beaudin.

Ce transporteur s'est assuré la pérennité de son personnel pour l'avenir , croit-il.

Autobus des Cantons se prononcera pour sa part lundi sur l'entente qu'ils ont reçu.

Depuis mercredi, la grève de nombreux transporteurs forcent les parents de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke à assurer eux-mêmes le transport des 12 000 élèves du territoire. La grève doit se poursuivre jusqu'au 17 avril.