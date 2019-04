Fin de la grève pour Autobus de l'Estrie et la Sapinière

La CSN Estrie annonce qu'une entente est survenue à minuit vendredi entre le transporteur Transdev et le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus de l'Estrie et le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus la Sapinière.

Nous sommes heureux d'annoncer que la grève prend fin dans le cas de ces 2 syndicats. [...] Des assemblées générales se tiendront dans les prochains jours pour soumettre les termes négociés des ententes aux membres. Denis Beaudin, président CSN-Estrie

Reste maintenant Autobus des Cantons sans convention collective. Jeudi, les chauffeurs d'Autobus B. Dion ont approuvé à 93 % une entente de principe intervenue avec l'employeur.

Pas de reprise du transport lundi

Comme tous les transporteurs n'ont pas réglé avec Transdev, il est impossible pour la CSRS de rétablir le transport lundi.

Nous avons 188 circuits d'autobus au total à gérer. 53 d'entre eux n'ont pas de règlement. Et comme des enfants peuvent partir avec un transporteur et revenir de l'école avec un autre, c'est impossible de rétablir le service tant que tous n'ont pas réglé. Mélanie Breton, directrice des communications à la CSRS

Depuis mercredi, la grève de nombreux transporteurs force les parents de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke à assurer eux-mêmes le transport des 12 000 élèves du territoire. La grève doit se poursuivre jusqu'au 17 avril.