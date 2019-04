La rivière des Outaouais montre ses premiers signes de crue printanière

La rivière s'est montrée tranquille jusqu'à maintenant, mais la crue devrait s’amorcer au cours de la semaine à venir, a mentionné Manon Lalonde en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Elle prévoit une crue un peu plus importante que d’habitude, et affirme que la rapidité du changement dans le niveau de l'eau dépendra de la chaleur des prochains jours ainsi que de la nature et de la quantité des précipitations.

Le niveau des rivières de la région pourrait augmenter rapidement en raison de la couverture de neige plus élevée que généralement, et ce, tout le long du bassin, selon la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais.

Alors qu'habituellement la crue printanière dure de quatre à six semaines, Mme Lalonde croit que la crue de cette année pourrait durer de six à huit semaines.

Toutefois, le risque d’inondation est mineur et limité aux terres basses, mais tout peut changer rapidement, dépendant des changements brusques de température .

La Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais assurera une surveillance étroite des conditions météorologiques et des niveaux de l'eau durant les prochaines semaines.