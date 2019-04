Le Bloc québécois vient courtiser les électeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean

M. Blanchet rencontrera d’abord des représentants du Conseil régional de l’environnement. En milieu d’après-midi, il fera escale à l’hôtel de ville de Saguenay pour discuter avec le maire suppléant Michel Potvin.

En soirée de même que samedi, différents événements partisans réuniront le chef actuel et l’un de ses plus célèbres prédécesseurs, Gilles Duceppe. Ils feront des apparitions à Chicoutimi, Jonquière et Alma.

L'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe Photo : Radio-Canada

À la recherche de candidats?

Yves-François Blanchet pourrait rencontrer des candidats potentiels en vue de l’élection fédérale du 19 octobre.

Le fils de Gilles Duceppe, Alexis Duceppe, songe d’ailleurs sérieusement à représenter le Bloc québécois dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, où il demeure.