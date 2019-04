Les 67 d'Ottawa balaient une deuxième série en troisième prolongation

L'attaquant Tye Felhaber a marqué en troisième prolongation pour donner la victoire aux siens. Mitchell Hoelscher et Kyle Maksimovich ont été les deux autres marqueurs pour les 67.

Le gardien de l'équipe ottavienne, Michael DiPietro, a repoussé 58 des 60 tirs dirigés contre lui.

On a été concentré tout le long du match. On a bien joué défensivement , a indiqué l'entraîneur-chef des 67, André Tourigny, après le match. J'ai aimé le travail de DiPietro. Il a été excellent dans les moments clés; les moments où on avait besoin, il a été fantastique.

C'est vraiment un bon feeling de remporter la victoire, a commenté Merrick Rippon. Le défenseur de 185 cm et 90 kg s'est dit ravi de l'endurance de son équipe, qui a performé toute la soirée .

Finir un match comme ça, c'est bon. Ça fait du bien. Merrick Rippon, défenseur, 67 d'Ottawa

Le défenseur Merrick Rippon des 67 d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Pour sa part, le gardien des Wolves a lui aussi réussi à garder son équipe dans le match en offrant une grande performance. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 60 des 63 tirs au but dirigés contre lui. Il a remporté la première étoile du match.

Les 67 se mesureront maintenant contre les gagnants de la série affrontant les IceDogs du Niagara et les Generals d'Oshawa. Cette série est égale, 2-2.