Des propriétaires de garderies en colère après l’annonce de hausses salariales

La hausse sera versée uniquement aux éducatrices qui ont terminé un programme collégial de deux ans ou qui détiennent un baccalauréat en éducation ou dans un domaine connexe.

Or, à la garderie de Stéphanie MacMullin Sunzu, seulement deux sur la trentaine d’éducatrices répondent à ces exigences et la situation est similaire dans bien des centres de la petite enfance de la province, dit-elle.

Ça ne nous touche pas, c’est comme si on ne l’a pas eue , lance-t-elle, en parlant de l’augmentation.

Stéphanie MacMullin Sunzu affirme que la hausse salariale annoncée par le gouvernement Higgs sera touchée par peu d'éducatrices. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Les engagements de l'ancien gouvernement

Les propriétaires de garderie se sentent trahis, poursuit-elle, parce que l’ancien gouvernement de Brian Gallant leur avait promis de les aider l’an dernier lorsqu’il avait resserré les exigences concernant la formation des éducatrices. Une éducatrice sur deux dans les garderies doit maintenant avoir une formation agréée, comparativement à une sur quatre avant la réforme.

Les hausses salariales annoncées par le gouvernement Gallant devaient rendre le métier plus attrayant et permettre de diminuer le roulement élevé de personnel au sein des garderies. Le gouvernement Higgs dit avoir essentiellement le même objectif, en augmentant les salaires des éducatrices qualifiées à au moins 17,25 $ l'heure.

Règle générale, toutefois, les éducatrices embauchées à la garderie ABC n’ont suivi qu’une formation d’un an, selon Mme MacMullin Sunzu, même si un programme de deux ans est offert par les réseaux de collèges communautaires tant francophone qu’anglophone.

Je ne connais vraiment pas beaucoup de personnes qui l’ont fait. Les éducatrices nous arrivent pour du travail et elles ont le cours d’un an ou pas de cours. Stéphanie MacMullin- unzu, propriétaire de la garderie ABC de Moncton

Coupes dans les fonds pour l'inclusion

Mme MacMullin Sunzu est d’autant plus en colère que le gouvernement Higgs a fait des coupes, la semaine dernière, dans les fonds que reçoivent les garderies éducatives agréées pour faciliter l’inclusion des enfants qui ont des besoins spéciaux.

On se sent comme si on a été abandonnées , lâche-t-elle, un sentiment qu’elle dit largement partagé au sein du milieu des garderies.

D’ailleurs, un groupe de propriétaires doit se réunir à Moncton vendredi matin pour convenir d’une réaction commune à l’annonce du gouvernement.