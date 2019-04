Rupture de service en chirurgie générale et en obstétrique à l'hôpital de Shawville

L'hôpital de Shawville fera face à une rupture de services en chirurgie générale et en obstétrique pendant quelques jours, a fait savoir le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, vendredi, par voie de communiqué.

La rupture concernant la chirurgie générale aura lieu du samedi 13 avril au lundi 15 avril 2019, alors qu’en obstétrique, l’interruption commence vendredi et se poursuivra jusqu’au lundi 15 avril.

Il n’y aura aucun chirurgien de garde à Shawville du samedi 13 avril à 8 h au lundi 15 avril à 8 h , a indiqué le CISSS de l’Outaouais dans le communiqué.

L’établissement de santé a mentionné que les cas de traumatologie sont dirigés vers le centre de traumatologie le plus près, selon le cas et que les chirurgiens des hôpitaux de Gatineau et de Hull se concertent pour assurer le suivi de la condition clinique du patient .

Malgré ces manques d’effectifs, le bloc opératoire poursuit ses activités régulières en ce qui concerne les chirurgies spécialisées comme les chirurgies orthopédiques, les chirurgies gynécologiques et les endoscopies, selon le CISSS.

Pour ce qui est des besoins en obstétrique, les femmes enceintes ou en travail seront orientées soit vers les hôpitaux de Gatineau ou de Pembroke, a indiqué l’organisme.

Le CISSS de l’Outaouais a d’ailleurs tenu à préciser que tous les postes en chirurgie sont pourvus dans le Pontiac. « L’absence du médecin de garde est temporaire et considérée comme une situation exceptionnelle ».